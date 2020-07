Vi lover å lytte

Kristin Aase Boge Avdelingsjordmor, Haukeland universitetssjukehus

Svar til Tale Høyem, som hadde innlegget «At det stod så dårleg til på barsel, var eg ikkje førebudd på» i BT tirsdag.

Gratulerer med din førstefødte. Og takk for at du har tatt deg tid til å dele dine erfaringer fra oppholdet på Kvinneklinikken. Det er viktig for oss ikke bare med anerkjennelse og bekreftelse, men også konstruktive tilbakemeldinger.

Kvinneklinikken er 94 år, og fasilitetene er preget av dette. Vi har det trangt, vi har få familierom og lite oppdaterte sanitærforhold.

Fra mars har vi også, i samråd med Folkehelseinstituttet, innført smittevernregler, der partners tilstedeværelse på barsel er blitt redusert, og dermed også muligheten til omsorg og avlastning for mor.

Vi erkjenner at flermannsrom ikke er optimalt. Det kan medføre uro og forstyrrelser for barselkvinnen, som kan ha gjennomgått en krevende fødsel. Vi beklager på det sterkeste det ubehaget du opplevde da du ble undersøkt i et rom kun skjermet med skjermbrett.

Helse Bergen gjør sin største satsing på kvinnehelse noensinne ved at Kvinneklinikken skal flytte inn i Glasblokkene i 2023. Bygningen reiser seg nå på tomten til gamle Barneklinikken, og på Kvinneklinikken forbereder vi oss på innflytting og samlokalisering med Barne- og Ungdomsklinikken. Dette er en ønsket utvikling og vil sikre en helhetlig omsorg og sammenhengende helsetjeneste for hele familien.

I Glasblokkene vil vi kunne ivareta alle de aspekter som du påpeker, på en helt annen måte.

Frem mot flytting jobber vi hver dag for gjøre oppholdet for de fødende og barselkvinnen best mulig, innenfor de rammebetingelsene vi har.

Kvinneklinikken opprettet et eget Brukerpanel høsten 2019. Panelet skal være et supplement til eksisterende brukerinvolvering, blant annet organisert gjennom Helse Bergens Brukerutvalg. Panelet skal være med å bidra til at klinikkens oppgaver blir løst på best mulig vis, til beste for pasienter, pårørende og ansatte.

Vi vil ta tilbakemeldingen din opp i Brukerpanelet i videre forbedringsarbeid.