Nynorsk ble ikke det Ivar Aasen tenkte

Hvor lenge skal vi holde på med dette?

Publisert Nå nettopp

Jarl Giske mener vi bør klare oss med én måte å skrive norsk på, slik det er i engelsk, tysk, fransk og mange andre språk. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Debattinnlegg

Jarl Giske Bergen

Sverre Bungum skriver i BT 22. juli at det finnes to typer nordmenn som ikke bruker nynorsk, og han mener at den ene av gruppene elsker å lese nynorsk, mens den andre hater hele nynorsken. Jeg kjenner meg ikke igjen i noen av disse gruppene.

Det er fortsatt et par tiår igjen til nynorsk blir 200 år, men det er altså en gammel tanke. Under nasjonalromantikken var det mange som lette etter uttrykk for det nasjonale over hele Europa. I Norge var dette ekstra sterkt fordi vi hadde kommet ut av en lang union med Danmark og hadde blitt påtvunget en ny union med Sverige. Ønsket om å finne det ekte og egentlige norske sto sterkt.

Dette var språkgeniet Ivar Aasens visjon: å gjenskape et egentlig norsk skriftspråk basert på de minst dansk-påvirkede dialektene.

Han ønsket dessuten å ta vekk sporene av tysk innflytelse gjennom flere hundre år. Dette tenkte han skulle bli måten vi nordmenn skrev språket vårt på.

Men det egentlige norske lar seg ikke fremvise. Språket har alltid endret seg, raskt eller langsomt. Vi gikk over fra norrønt til moderne norsk blant annet som følge av svartedauden. Trolig gikk vi over fra urnordisk til norrønt som følge av en tilsvarende katastrofe.

Urnordisk oppsto i bronsealderen (mest av alt i Danmark og Sør-Sverige) gjennom folkevandringer. Hva folk som bodde på Vestlandet snakket før indo-europeisk-talende hestefolk kom hit, er ganske spekulativt, og det trengs et enda større geni enn Ivar Aasen for å spore det opp. Men i hele denne tiden, de siste 3000-4000 årene, har barn på Vestlandet lært språket sitt av foreldrene sine. Og noen ganger har de syntes at besteforeldrene brukte rare ord og vendinger.

Det er ingen grunn til å idyllisere en nær eller fjern fortid som den egentlige norske. Ivar Aasens plan slo derfor heller ikke tilstrekkelig an. I stedet ble det en lovmessig likestilt skriftform av norsk på linje med bokmål.

Heldigvis for oss nordmenn, så trenger vi bare å lære ett system for å skrive engelsk, tysk, fransk, dansk, russisk eller hvilket annet språk vi har tenkt å lære. Slik tenkte nok Ivar Aasen at det skulle være for vårt språk også. Han lette etter en grammatikk og ordliste som alle nordmenn skulle bruke, fordi dette ville være nær opp mot det egentlige norske. Men det ble ikke slik.

Jeg tilhører en tredje gruppe som Sverre Bungum ikke regner med: Jeg verken elsker eller hater nynorsk. Men hvor lenge skal vi holde på med dette? Hvor lenge skal vi forkynne for de unge at dette er viktig for identiteten vår?

I Serbia har de fortsatt sorg over et slag de tapte på Kosovosletten i 1389. I Belfast marsjerer protestantene i prosesjon for å markere begivenheter på 1600-tallet.

Hvor lenge skal barn frarådes å bruke forstavelsene an- og be- og endelsen -het, som kom til oss etter svartedauden? Er Norge så spesielt at vi og bare vi av alle verdens land trenger to offisielle måter å skrive det samme språket på?