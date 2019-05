Vanstyre i Os kommune

DEBATT: Administrasjonen i Os har lidd under ei stadig meir husvarm og arrogant politisk leiing.

KONFLIKT: Press mot dei tilsette har resultert i politisk ukultur og eit utriveleg arbeidsmiljø, meiner innsendarane. byoutline Geir Martin Strande

Marie Hauge Leiar, MDG Bjørnafjorden

Nils-Anders Nøttseter Kommunestyrerepresentant og førstekandidat, MDG Bjørnafjorden

BT skriv om den betente politiske situasjonen i Os. Byggesaks-avdelinga ligg meir eller mindre nede etter lang tid med stort arbeidspress og stigande konfliktnivå med den politiske leiinga. Kommentator Jens Kihl har si vurdering av saka, og gjev langt på veg ei god situasjonsskildring.

Men han misser på nokre sentrale punkt, og klarar ikkje å visa kva denne saka eigentleg handlar om. Lesaren sit fort tilbake med ei kjensle av at byråkratane i Os er bakstreverske regelryttarar som er fornærma på offensive politikarar som står på for dei som vil «få til noko, opne noko eller bygge noko». Kihl slår fast at det må svært sofistikerte leiareigenskapar til for å unngå konflikt her.

Med respekt å melda: Så enkelt er det ikkje. Os er ein vekstkommune – med mykje folk og knapt med areal. Presset på det som er att av matjord er massivt, og strandsona er etter kvart temmeleg uthola av hyttenaust og nausthytter. Statlege og fylkeskommunale reglar er ikkje alltid ein god grunn til å seia nei, skriv Kihl.

For å snu på flisa: Svært ofte er dei det. Dei finst fordi – ved sidan av lokal sjølvråderett – så må vi også ha eit forvaltningsnivå som ser utover den enkelte kommune, slik at vi tek vare på både tilstrekkeleg og riktig areal. Vi må verna livsviktige kvalitetar som biologisk mangfald og matjord, og ikkje minst må vi ha ein tanke for at det kjem generasjonar etter oss som også har krav på grøne lunger, tilkomst til sjø og urørt natur.

Den siste tida har det verkeleg gått opp for oss at vi treng ei overordna, heilskapleg forvalting for å møta dei utfordringane som klimakrisa og tap av biologisk mangfald fører med seg. Vi kan ikkje lita på at kvar kommune har dette i tankane med det presset det er på areal i dag.

Administrasjonen i Os har stått i dette krysspresset i årevis, og har lidd under ei stadig meir husvarm og arrogant politisk leiing. Det har resultert i politisk ukultur, utriveleg arbeidsmiljø og lettvint omgang med avgjerdsprosessar.

Som kanskje den fremste opponenten til det sitjande regimet, har MDG Bjørnafjorden kjempa for meir openheit og betre demokrati i lang tid. Vi meiner desse grunnleggande prinsippa bør stå langt sterkare i Os kommune. Det er bra for innbyggarane, resten av politikarane og dei som arbeider i kommunen at vi veit kva som skjer og korleis kommunen vår blir styrt.

