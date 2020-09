Stå opp for elevenes interesser!

Når byutviklingsbyråden sover i timen, så forventer vi at skolebyråden er våken.

Fundamentet som brakkene skal stå på de neste fem årene, er allerede satt på plass i hagen i Øvregaten 5. Tomten ble kjøpt som uteareal for Christi Krybbe skoler, som vi ser i bakgrunnen. Foto: Pål Andreas Mæland

Debattinnlegg

Charlotte Spurkeland og Eivind Nævdal-Bolstad bystyrerepresentanter for Høyre

I mars 2019 kjøpte kommunen Øvregaten 5 for 26 millioner. Formålet var klart. Tomten skulle brukes til å utvide utearealet for elever ved Christie Krybbe skoler.

Ett og et halvt år etter kjøpet gir byrådet blanke i formålet for kjøpet. I stedet for å utvide utearealet til elevene, skal grøntområdet frem til 2024 nå benyttes som brakkerigger.

Byutviklingsbyråd Thor Haakon Bakke (MDG) har lagt seg flat og har innrømmet at han ikke var kjent med at tomten ble kjøpt for å utvide utearealet til elevene.

Byråden som bekrefter at det er en villet politikk å etablere brakkerigger i stedet for større uteareal for elevene, er faktisk skolebyråd Endre Tvinnerheim (Ap). I både BT og under møtet i utvalg for skole, barnehage og idrett 25. august, forvarer han etableringen av brakker og synes «løsningen er god».

Eivind Nævdal-Bolstad, bystyrerepresentant (Høyre) Foto: Privat

Charlotte Spurkeland, bystyrerepresentant (Høyre) Foto: Privat

Vi synes det er rimelig absurd at byens byråd for elevene med åpne øyne forsvarer et grep som er stikk i strid med bystyrets og skolens vilje. Det er for oss uforståelig at skolebyråden kan prioritere brakkerigger foran lekearealer for elever. Etter vårt syn er løsningen rett og slett dårlig.

Når byutviklingsbyråden sover i timen og glemmer hva tomten egentlig skal brukes til, så forventer vi at skolebyråden er våken og står opp for elevenes interesser.

For oss er det åpenbart at de begge har sviktet i sin innsats for å sikre større utearealer ved Christie Krybbe skoler.

Vi vil sikre at utearealene på tomten skal benyttes av Christie Krybbe skoler og sentrumselever og gir byrådets håndtering og forslag om brakkerigger strykkarakter.