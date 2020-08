UiB jobber mot drikkepress

Vi arbeider for å redusere alkoholforbruket i fadderuken, men jeg verken kan eller skal gripe inn og avslutte private fester blant studentene.

Publisert Publisert Nå nettopp

Ettertiden vil vise om det det var en god beslutning å avlyse deler av fadderuken, skriver Dag Rune Olsen. Foto: Tuva Åserud

Debattinnlegg

Dag Rune Olsen Rektor, Universitetet i Bergen

Om lag en tredjedel av studentene føler seg presset til å drikke mer enn de er komfortable med, skriver BT på lederplass 22. august og ber utdanningsinstitusjonene ta ansvar. BT viser til en studentundersøkelse utført av Kantar i sommer.

Som ledd i vårt eget arbeid med studentenes trivsel, kartlegger vi opplevd drikkepress i fadderuken. I fjor sa seks prosent seg helt enig, og elleve prosent seg litt enige i at de opplevde drikkepress i fadderuken ved UiB.

Selv om dette er rundt halvparten av landsgjennomsnittet, er tallet fortsatt for høyt. Og her deler jeg BTs syn; det må institusjonene ta på alvor.

Dag Rune Olsen Foto: Bård Bøe (arkiv)

BT peker i lederen på faddernes rolle. I forkant av studiestart legger vi til rette for skolering av faddere og fadderledere. Politiet gir opplæring om hvordan man opptrer forsvarlig og om hvilke lover og regler som gjelder, ikke minst i omgang med alkohol. Bedriftshelsetjenesten underviser i smittevern, og studentsamskipnaden om intimgrenser og alkohol.

Årlig avsetter vi kroner 500.000 til varierte og alkoholfrie fadderarrangementer. Faddere og fadderstyrer inngår også i mange tilfeller kontrakter hvor faddere forplikter seg til å motvirke at fadderbarna opplever drikkepress.

Og selv om medisinsk fagsjef i Bergen kommune, Trond Egil Hansen, uttaler at fadderaktivitetene ser ut til å ha vært gjennomført på en relativt god måte, skal UiB som institusjon arbeide for at alkoholforbruk og drikkepress under fadderarrangementer reduseres ytterligere.

Oppstartsuken er viktig for de nye studentene, og hele 86 prosent svarte i fjor at fadderaktivitetene som inngår i denne, bidro til en bedre studiestart ved UiB.

Fadderaktivitetene er viktige, men det er altså ikke derfor vi bringer de nye studentene til Bergen for en oppstartsuke. I løpet av denne uken blir studentene tildelt mentorer, møter seminarledere, får informasjon om emner og registrering. De tilbys introduksjon til god studieteknikk, og mange skal gjennom introduksjonskurs i fagene.

I podkasten «Nokon må gå» gir Jens Kihl, politisk kommentator i BT, inntrykk av at fadderarrangementene og festene i oppstartsuken i Bergen langt overgår det studentene i Oslo steller i stand. Akkurat det skal han få problemer med å vise.

Han har derimot rett i at private fester i sentrum av byen har vært til reell sjenanse for mange, særlig på og rundt Nygårdshøyden. Det er beklagelig.

Velforeningen i området har gjennom flere år ment at det burde være en bedre balanse mellom hybler og familieleiligheter for å unngå å gjøre Nygårdshøyden og områdene rundt til rene studentstrøk.

Les også Etter fire døgn med fadderuke-bråk orket de ikke mer: Tok inn på hotell

Kihl etterlyser i BT «ein ansvarlig rektor». Det kan tenkes at beslutningen om å avlyse fadderarrangementer på kveldstid fra og med onsdag i oppstartsuken, bidro til å flytte flere fester inn i studenthyblene.

Ettertiden vil vise om dette var en god beslutning; det sammen kan sies om regjeringens skjenkestopp. Det viktigste er at vi alle er villige til å ta lærdom.

Som ansvarlig rektor skal jeg naturligvis ta lærdom, men også fortsette det holdningsskapende arbeidet vårt. Men, jeg verken kan eller skal gripe inn og avslutte private fester blant studentene.

Den myndigheten er det utelukkende politiet som har. I tillegg kan utleiere også håndheve ordensreglene som leietaker plikter å innordne seg. Vår ambisjon er å ta imot de nye studentene på best mulig måte, i tett dialog med byen.