Del ut Enova-pengene lokalt

Hvis Enova ikke kommer vanlige folk til gode, kan det like godt legges ned.

Ronny Grønsdal (FNB) mener det er helt urimelig at privatpersoner skal sponse næringslivets omstilling.

Ronny Grønsdal Bystyrerepresentant for Folkets parti FNB

Hvor sprøtt er det ikke at du midt i en strømkrise betaler ekstra avgifter til et selskap som først og fremst hjelper bedrifter til å spare strøm?

Spesielt i en tid med skyhøye strømpriser som trumfer all fornuft, bør husholdninger få tildelt mer midler, og ikke melkes for alle kronestykker.

Enova SF ble opprettet i 2001 for å bidra med tilskudd som oppmuntrer til omlegging av energiproduksjon og energiomstilling.

I praksis er det dog privatpersoner som gjennom Enova-avgifter og skattepenger omstiller bedrifter. I fjor ble det samlet inn 400 millioner fra privatpersoner i Norge til Enova.

Avtalen med staten slår fast at 300 millioner årlig skal stilles til disposisjon for husholdninger, men av dette ble drøyt 40 prosent brukt til privatpersoner i fjor.

Mesteparten av tilskuddene ble tildelt bedrifter. Dette er til tross for at selskapet skal kunne hjelpe privatpersoner å omstille sine boliger til grønne energisystemer (eks. biovarme, vannbåren varme, balansert ventilasjon eller solfangere) i private hjem.

Det er minst like viktig å tilrettelegge for private boliger som for bedrifter. Hvordan skal ellers hvermannsen klare å omstille sin bolig til et grønt og energieffektivt hjem?

For privatpersoner er det svært vanskelig å få disse støttemidlene fra Enova, siden mange av støtteordningene som er tilgjengelige, gjelder tiltak som er for omfattende og dyre for folk flest. Noe så vanlig, men viktig, som etterisolering, varmepumper eller utskiftninger av vinduer burde få tilbake tilskudd. Det bidrar jo også positivt for miljø og for lommeboken.

Lokal håndtering av midlene kunne derimot effektivisert prosessene. Kanskje burde kommunen hatt større rolle i rettferdig fordeling av støttemidlene til husholdningene. Ellers så kan Enova-midler, kanskje til og med hele Enovafondet, avvikles, hvis det ikke kommer vanlige folk til gode.

Misforstå meg rett. Det er viktig at bedrifter får til en grønn overgang, men det er helt urimelig at privatpersoner skal sponse næringslivets omstilling, slik det i praksis er i dag.