Namneskiftet er ikkje berre til bekymring, nei

Eg trudde eg hadde sett lågmålet. Så feil eg tok.

Administrerande direktør ved Akvariet, Aslak Sverdrup, under pressekonferansen der det vart klart at det nye akvariet på Dokken får namnet «Verdenshavsenteret O».

Sverre Bungum Klokkarvik

I BT 15. juni skriv Tor W. Andreassen trøystande ord til oss som han meiner er bekymra no når Verdenshavsenteret skal heite O.

Godt forsøk, men han tek grundig feil på nokre sentrale punkt.

For det første: Nokre av dei mest absurde namneskifta i det siste er korkje gløymde eller godtekne berre fordi dei ikkje lenger får omtale i media. Namn som Vy og Eviny er like håplause i dag som dei var den dagen dei vart lanserte.

For det andre er det nok ikkje slik at folk berre vert opprørte og sinte i møtet med den akademiske snoppeskapen. Vi ler også og viser ufine gestar som å setje peikefingeren mot tinningen kombinert med eit høveleg måpande blikk. Ufint, men folkeleg.

Og vi står i ein stolt tradisjon. Rasmus Berg bytte namn til Erasmus Montanus og kom heim til folket sitt som den sprenglærde narren vi skulle le av. (Holberg)

Etter å ha høyrd om O er ikkje lenger endringa frå Fylkesbaatane til Fjord 1 det verste namnebytet Sverre Bungum kjenner til.

Så nemner eg dei to skreddarane som sydde klede ingen såg, men som alle sa dei tykte vel om i frykt for at andre såg det dei ikkje såg. Heilt til ein liten gut fortalde sanninga. (H.C. Andersen)

No les eg at alle dei lærde og innovative, dei finn at denne O-en er større enn livet i havet og opnar for utvikling mot berekraft, hav og innovasjon. Aldri visste eg at så mykje kraft kunne liggje gløymt i ein bokstav. Og alfabetet har fleire bokstavar. Så langt eg ser, er det berre Q som er oppteken.

Eg vedgår, ein gong var eg rasande opprørt over eit namnebyte. Det var då Fylkesbaatane i Sogn og Fjordane vart til Fjord 1. Eg kom i skade for å fortelje at eg aldri skulle tilgje dei som fjerna det stolte namnet på selskapet.

Men no, eg tilgjer dei. Den gongen trudde eg at eg hadde sett lågmålet. Så feil eg tok.

Men for all del, eg håpar og trur at Verdenshavsenteret skal bli avgjerande viktig for forsking og utvikling av næring knytt til havet.

Men denne O? Farleg nær 0, tykkjer eg.