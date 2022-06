Hjertet mitt blør for barn og mødre i USA

Å påtvinge kvinner, inkludert overgrepsofre, barn de ikke kan eller vil ta seg av, er psykisk og fysisk vold.

I likhet med denne demonstranten i Washington, reagerer innsenderen på at abortretten for USAs kvinner ble fjernet i Høyesterett. Nå er det opp til delstatene å avgjøre sin egen politikk.

Anne Charlotte Valaker Bruheim Vara for Ap til bystyret i Bergen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Fredag 24. juni bestemte USA seg for at tilgang til trygg og lovlig abort ikke lenger skal være en selvfølge. Med noen tastetrykk og noen signaturer, kan millioner av kvinner miste råderetten over egen kropp.

Vi er mange som nå frykter ringvirkningene som dette vil kunne føre til i resten av verden.

«Min dypeste medfølelse går til kvinner og barn som får liv og helse ødelagt på grunn av andres hardhet», skriver Anne Charlotte Valaker Bruheim (Ap).

Vedtaket kommer til å ramme mange familier, og fattige kvinner og deres barn i særdeleshet, ufattelig hardt, og føre til en dramatisk oppgang i utrygge aborter og menneskelige tragedier. Å påtvinge kvinner, inkludert overgrepsofre, barn de ikke kan eller vil ta seg av, er psykisk og fysisk vold. Intet mindre. Det er grufullt. Det er inhumant – og det er aldeles utilgivelig.

Hjertet mitt blør for alle de barna som nå kommer til å måtte vokse opp på barnehjem, eller med mødre som ikke klarer å ta seg av dem. Hjertet mitt blør også for alle mødre, som kommer til å bli tvunget til å gi fra seg det aller kjæreste de har, fordi ikke klarer å forsørge barna sine.

Min dypeste medfølelse går til kvinner og barn som får liv og helse ødelagt på grunn av andres hardhet, følelseskulde – og hellige overbevisning om at de har rett til å ta valg på vegne av andre.

Kanskje kan Veras skjebne i romanen «Halvbroren» bidra til empati med kvinner som får liv og helse ødelagt, skriver innsenderen. Bildet er fra TV-serien basert på Saabye Christensens roman.

En norsk roman som har gjort stort inntrykk på meg, er «Halvbroren» av Lars Saabye Christensen, fra 2001. Boken, som mottok både Brageprisen, Nordisk råds litteraturpris og Bokhandlerprisen, handler om Vera, som blir gravid etter en brutal voldtekt på selveste frigjøringsdagen i 1945.

Saabye Christensen skildrer på mesterlig vis hva det grufulle overfallet gjør med Vera, og hvordan det påvirker hele hennes liv og helse i etterkant.

Kanskje kan historien om Vera sin skjebne, bidra til empati med kvinner over hele verden, som får liv og helse ødelagt av seksualisert vold og brutalitet, og uønskede graviditeter?

Kanskje kan den også bidra til at enda flere, både kvinner og menn, kommer på banen og forsvarer kvinners rettigheter – og en feministisk abortpolitikk.