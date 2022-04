Vi får betre data, også om eldre

Med ei digital undersøking kan vi invitere langt fleire enn det ein gjorde tidlegare.

Mange eldre er fullt i stand til å bruke moderne datautstyr, ifølgje innsendarane.

Thomas S. Nilsen Seniorrådgiver, avdeling for psykisk helse og selvmord, FHI

Marit Knapstad Seniorforsker, avdeling for helsefremmende tiltak, FHI

Stian Skår Ludvigsen Seksjonssjef, seksjon for statistikk, kart og analyse, avd. for strategisk utvikling og digitalisering, Vestland Fylkeskommune

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I BT 25. april skriv Sverre Bungum at det er kritikkverdig at Folkehelseundersøkinga i Vestland 2022 berre gjennomførast som ei digital undersøking. Kritikken er at den ekskluderer dei som ikkje har digital kontaktinformasjon, og dermed ikkje blir invitert, især dei eldre.

Vi er ikkje einige i at resultata blir «fagleg verdilause». Frå andre undersøkingar veit vi at det ikkje er eintydige forskjellar i resultat for eldre aldersgrupper, om dei deltek digitalt eller på papir. Det tyder på at vi når om lag dei same gruppene.

Men det er grupper vi ikkje når, verken på papir eller nett, og det er ei bekymring vi deler med Bungum. Og dette er gjerne grupper med «varierte helseproblem». Dette tek vi høgde for i vår fortolking av resultata. For å nå desse krevst heilt andre ressursar enn det vi disponerer.

At dei eldre i stor grad blir ekskluderte, er diskutabelt. Ja, mange eldre er ikkje digitale, men veldig mange er det. Dei eldre har høg responsrate, og førre gong vi gjorde ei helseundersøking i dåverande Hordaland, var den eldste respondenten 99 år.

Med ei digital undersøking kan vi invitere langt fleire enn det ein gjorde tidlegare. Slik sett kan ein seie at undersøkinga er meir inkluderande og gjer at ein får betre data, også om dei eldre.