Hvor ble det av friidretten i BT?

For mange bagateller om Brann blir prioritert.

Innsenderen mener BT burde skrevet om Gular-løper Bjørnar Sandnes Lillefosse sitt NM-gull i terrengløp. Her fra friidretts-NM i 2020 hvor han tok bronse på 5000 meter.

Audun Lavik Ask Friidrett

Jeg synes dekningen i BT av lokalsport som ikke er fotball, dessverre er blitt meget dårlig. Forrige søndag gikk det over alle støvleskaft med to hovedoppslag på toppen av bt.no om at Brann hadde slått et 4. divisjonslag 8–0 i en treningskamp. Er dette virkelig den store nyheten en søndagskveld?

Den store lokalnyheten på sportsfronten samme dag var nok at Bjørnar Sandnes Lillefosse fra Gular vant gull i NM terrengløp i lang løype i Frognerparken. Sportsrevyen på NRK hadde heldigvis reportasje om mesterskapet og gullvinneren.

Dette er ikke nevnt i avisen i det hele tatt. Han vant også to gull i terrengløp-NM på Storetveit helgen før. Heller ikke da var det noen reportasje fra dette mesterskapet på hjemmebane. Dette føyer seg inn i en lang rekke av dårlige vurderinger fra sportsredaksjonen.

I sommer kontaktet jeg også sportsredaksjonen angående junior-NM i friidrett på Askøy, hvor de to juniormestrene fra EM stilte til start. Men som vanlig ble det standardsvaret at det var liten bemanning, og mye skulle skje den helgen. Heldigvis har vi BA som satser på lokalsporten, til glede for alle sportsinteresserte.

Jeg synes det er meget synd at den en gang så gode sportsavisen har fått et dårlig rykte på seg blant dem jeg snakker med i lokalidretten. Det kan vel ikke BT være tjent med?

Selvfølgelig er fotballdekningen viktig, men det må ikke gå så langt at bagateller blir slått opp som store nyheter. Dessverre har det vært mange slike saker i år.