Myndighetene gjør min bransje til en pariakaste

Det er trist at partiet jeg alltid har gitt min stemme til, er de som fører denne politikken.

Bergen Live-sjef Frank Nes er kritisk til at restriksjonene opprettholdes for arrangement uten fast tilviste plasser.

Frank Nes Daglig leder, Bergen Live

Det var sært og trist å oppleve helseminister Ingvild Kjerkol møte min bransjekollega Martin Nielsen under Debatten på NRK i går kveld. Der Kjerkol omtalte konsertbransjen (eller «det du gjør», som helseministeren omtalte min kollegas profesjon) som «å ta tilbake helgen».

Det vitner enten om en katastrofal mangel på kunnskap eller kanskje også respekt for hva vår bransje faktisk bidrar med i et større perspektiv.

I en normalsituasjon utøves det kunst på et temmelig høyt nivå innenfor en rekke sjangre, og det skapes mange arbeidsplasser. De samfunnsøkonomiske og psykososiale ringvirkningene er heller ikke uvesentlige. Og, ikke minst: Det skjer på alle ukedager ...

Innsenderen reagerer på helseministerens opptreden på NRKs Debatten tirsdag.

Frem til i fjor høst hadde vår bransje økonomiske støtteordninger som gjorde at vi kom oss gjennom en hverdag preget av strenge restriksjoner og usikkerhet. Det har vi vært – og skal fremdeles være – takknemlige for.

Nå er vi alle spente på hva som materialiserer seg med den nye kompensasjonsordningen når den skal være klar i første halvdel av februar.

I praksis har flere av oss nå drevet i et par måneder uten noen inntekter, der november/desember normalt er blant de aller viktigste månedene omsetningsmessig. To måneder som sammen med sommeren bidrar til at mange i vår bransje kan opprettholde helårsdrift.

For vår del, i Bergen Live, er normalen slik at vi går med driftsmessig overskudd i fire–fem av årets tolv måneder. Slik sikrer vi helårsdrift, og at vi etter norske forhold kan ha en relativt stor fast stab med fast ansatte som sikrer kontinuitet og kvalitet i det arbeidet vi leverer til artister og publikum. Hele året, syv dager i uken.

Ved at de aller fleste restriksjoner lettes, bortsett fra på arrangementer uten fast, tilviste sitteplasser, er vår del av bransjen – sammen med restaurant- og utelivsbransjen – i realiteten blitt totalt marginalisert. Vi blir behandlet av myndighetene som samfunnets pariakaste.

Fest, dans, fyll og moro er visst det vi står for – og det skal vi for enhver pris unngå. Men å sitte tett i tett på buss, fly og bevege oss uten restriksjoner ellers i samfunnet, er ok.

Enda tristere er det at det er partiet jeg har gitt min stemme til siden jeg fikk stemmerett som 18-åring, som i regjering er hovedansvarlig for den politikken som føres nå.

Mange fulgte spent med på tirsdagens pressekonferanse. På bildet er fra h. Bjarne Nordlund, David Farias Marcus Forsling, William Kahrs Rosenlund, Julian A. Holden Stoutland på Pappa bar og salong.

Nå er det altså datoen 17. februar vi må sette vår lit til. Da kan kanskje vi også få lov til å begynne å jobbe igjen. Vi kan bare håpe at vi fremdeles har både publikum og underleverandører som står klare til å sørge for at vi igjen kan ha fellesopplevelser i form av konserter, bar- og restaurantbesøk – uten å måtte tenke på «meteren», munnbind eller andre restriksjoner.

Vi både trenger og fortjener det nå. Takk for oppmerksomheten.

