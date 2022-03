Hvor finnes det fornuft i Russland?

Nå er mest avgjørende spørsmålet om det finnes krefter internt i Russland som har forstand nok til å protestere mot galskapen.

Ødelagte russiske militærkjøretøy i veibanen i byen Bucha, nær Kyiv. Bildet ble tatt 1. mars.

Geir Flikke Professor, Universitetet i Oslo og forfatter av boken «Russlands rebeller»

Den 3. mars 2022 ble et bilde lagt ut i sosiale medier. Ekaterina Schulman, en dynamisk statsviter med bred samfunnseksponering, sto med begge armene rett ut til siden i et radiostudio. Uker før dette fotografiet ble tatt, hadde Schulman holdt en forelesning for norske studenter ved UiO via videolenke.

Og her sto hun altså: Hodet lent bakover, i svart kjole, ansiktet vendt oppover, øynene lukket, og med sitt alltid underfundige smil om munnen. Ved bordet satt Ekho Moskvas mangeårige redaksjonelle leder, Aleksej Venediktov, innhyllet i en sky av grått hår.

Professor Geir Flikke mener det har utviklet seg et politisk system som har ført seg selv og verden bak lyset.

Hva er det så med dette fotografiet, som ble gjengitt i Novaja Gazeta, avisen til fredsprisvinner Dmitrij Muratov? Denne dagen ble Ekho Moskva stengt ned av styret.

Novaja Gazeta navnga de som hadde stengt av finansieringen, og blant dem var to representanter for medieselskapet til Gazprom. To dager før hadde Roskomnadzor, det statlige medieovervåkingsselskapet (direkte oversatt) tatt Ekho Moskva av eteren på direkten.

Samme dag la også den vitale fjernsynsstasjonen Dozjd’ (Regn) ned arbeidet og stoppet sendingene. BBCs russiskspråklige kanal la ut et bilde av en redaksjon som tok farvel i fjernsynsruten. Det kom neppe som noen overraskelse på kanalens reportere og ansatte.

Sommeren 2021 ble kanalen ført opp på russiske myndigheters omfattende «agent»-liste. Siden 2020 tillater lovgivningen å anvende dette virkemiddelet mot medier og enkeltpersoner som ikke retter seg etter direktivene fra regimet.

Dmitrij Muratov, redaktør i Novaja Gazeta, vant fredsprisen i fjor. Her er han under Nobelkonserten i desember sammen med sin medprisvinner Maria Ressa.

Disse mediene har lenge vært gravitasjonspunkter for dem som ønsker et annet Russland enn det som er skapt av frykt, angstbitersk konservatisme og isolasjon. Diskusjonene har gått fritt – både journalister, samfunnsvitere og kommentatorer har deltatt i debatter, direktesendte diskusjoner, og tidvis munter opplysningsvirksomhet.

Det har sydet i redaksjonene, debatten har ofte gått på sparket, og frittalende journalister og analytikere har hatt fri tilgang til å debattere nye innstramminger i lovverk og samfunnsorganisering – og dette uten sensur. De har vært en høyst nødvendig oksygentilførsel i et politisk system som har lagt stadig sterkere begrensninger på retten til å demonstrere for liberale verdier.

Samtidig som dette skjer, har Kreml beordret unge menn i krig mot et nabofolk, og dette under falskt påskudd. Uker før skulle dette regimet innføre, via presidentdekret, et «nasjonalt konsept for tradisjonelle verdier». Ja, riktig – «tradisjonelle verdier».

Hvilke «tradisjonelle verdier» er det regimet skal fremme med våpen i hånd? Det er en sørgelig skjebnens ironi at den viktigste arkitekten bak dette «verdikonseptet», tidligere kulturminister, nå presidentrådgiver, Vladimir Medinskij, er en av Kremls utsendte forhandlere i Belarus.

Skal argumentet om «sivilisasjon» fremmes på denne måten? Som Dmitrij Muratov, årets fredsprisvinner skrev: «Nedskytningen av MH-17 har skapt en kløft mellom Ukraina og Russland som det vil ta generasjoner å reparere». Hvilke kløfter er skapt nå?

Demonstranter utenfor den russiske ambassaden i Tel Aviv i Israel sammenligner Vladimir Putin med Adolf Hitler.

For hva er egentlig «tradisjonelle verdier» på russisk? Er ikke krav om sannhet og at politiske myndigheter skal stå til ansvar en «tradisjonell verdi»? For å ta et eksempel: På Nevskij prospekt i St. Petersburg sto ungdommer omkranset rundt en 85 år gammel dame, en overlevende fra Leningrad-blokaden.

Hun sto så vidt på beina, med plakaten «stopp krigen» (prekratite vojnu). De såkalte «kosmonautene», Nasjonalgardens pansrede politifolk, tok henne med seg, mens blitsregnet haglet fra smartphonene. Er ikke «fred» en konservativ verdi, også på russisk? Er ikke det å holde fred med arvtakerstaten til Kyiv Rus’ også en konservativ verdi?

Det er ubegripelig at en stat som har brukt 30 år på å bygge seg selv opp økonomisk og samfunnsmessig, med ett eneste slag kan legge dette i grus og legge skylden på Europa. I ukene fremover vil det viktigste og mest avgjørende spørsmålet derfor være om det finnes krefter internt i Russland som har forstand nok til å protestere mot galskapen.

Men det spørs. Russlands Duma og Føderasjonsråd har gjort lite annet enn å servere det ene privilegiet etter det andre til Russlands mann på toppen, og dette på sølvfat.

Selv om russiske vitenskapsmenn og forskere, 7000 i tallet, signerer opprop, selv om avisredaksjoner, selvstendige kommentatorer, studenter, journalister og næringslivsfolk protesterer, og selv om det russiske markedet skjelver, og mennesker mister arbeidsplasser, så handler dette primært om et politisk system som har ført seg selv og verden bak lyset.

Det selvforsterkende ekko-kammeret i Kreml klinger faretruende. Hvor finnes det fornuft?