Vi trenger nye tiltak, nå!

Innsenderen ber om at det igjen innføres krav om testing av nærkontakter.

Jeg er oppriktig bekymret for konsekvensene av fortsatt økende smitte.

Emil Inge Namtvedt (15) Bergen

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Som de fleste sikkert har fått med seg, har smitten økt betraktelig de siste dagene. De siste to ukene har vi nådd ny smitterekord her i Bergen. Aldri har det vært flere smittede på én dag siden nedstengingen i mars 2020. 17. november var det registrert over 200 nye koronasmittede.

Faktisk er det slik at forrige uke var rundt hver åttende person som testet seg smittet av covid-19. Hva gjør politikerne med dette? Svaret er nærmest ingenting.

Flere personer blir innlagt på sykehus med smitte, og nesten daglig er det dødsfall på grunn av pandemien.. Folk er redde for seg selv, familien og de dem er glade i. Vi ønsker alle å kunne feire jul i lag med familien uten å måtte tenke altfor mye på smittevern, eller hvem vi omgås med.

Emil Inge Namtvedt (15) ber politikerne om å vurdere nye tiltak og fullvaksinering av unge.

Jeg er selv oppriktig bekymret for hvilke konsekvenser det kan få om antall smittede fortsetter å stige. Selv har jeg flere venner som har fått korona, og flere av dem har blitt svært dårlige. Dette har vært friske og veltrente ungdommer som nå kanskje har fått langvarig redusert lungekapasitet. Vi har jo alle hørt om personer som sliter med senskader grunnet korona.

Vi trenger flere restriksjoner for å få smittetallene ned. Nesten halvparten av skolene i Bergen har elever som er smittet av covid-19, men likevel er den eneste regelen i Bergen, som påvirker oss alle, munnbindpåbud i offentlige rom hvor man ikke kan holde én meters avstand.

Det funker ikke at det er barnas eget ansvar å teste seg og holde seg hjemme fra skolen om de føler seg dårlig. Selv opplever jeg at over halvparten av min egen klasse sitter på skolebenken og nyser. Slik kan vi ikke ha det. Om man føler seg dårlig, bør man holde seg hjemme.

Les også – Hvis de hadde sett hvor alvorlig syke enkelte blir her, håper jeg de hadde endret mening

Hvor er logikken i at vi ikke trenger smittekarantene og en god smittesporing lenger? Nå mener FHI at det i hovedsak skal drives smittesporing for husstandsmedlemmer og tilsvarende nære. Det er opp til den smittede å varsle andre som potensielt også kan være smittebærere. Det er også bare en anbefaling om å teste seg om man er nærkontakt til en med covid-19, ikke et krav.

Jeg ber derfor politikerne vurdere nøye om vi trenger nye tiltak og hvorvidt vi unge bør fullvaksineres.