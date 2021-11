Hvor langt unna er vi borgerkrig i Bergen nå?

Vi er 280.000 kåte byplanleggere, som helst bytter standpunkt hvis motparten viser seg enig.

I 1665 var det sjøslag like utenfor Bryggen. Også i 2021 nærmer vi oss krigslignende tilstander, mener innsenderen.

Kristian Lindseth Musiker

Jeg skjønner jo at vi er et godt stykke unna, men hvor mye mer 7 Fjell-øl på bålet skal til før vi begynner å stappe kanonene med skillingsboller og fyre løs?

Eller er det heller en kollektiv elskovsdans, hvor fornærmelser, fagrapporter og klassetilhørighet sauses sammen? Hvor tilfeldig er det at det akkurat ikke ble flertall nok for en løsning?

Kristian «Linz» Lindseth bor på Skansen og gir her et skråblikk på bybanestriden.

Hvor tilfeldig er det at Rødt, med sin uhyre viktige vippeposisjon, sitt trasévalg ble avgjort av en stemme? En eneste person. Det ryktes at samme person som knuste pepperkakebyen meldte seg inn i partiet like før avgang. Selvfølgelig er det ikke tilfeldig. Det er vår skjebne, vår livslinje.

Brann rykker ned i Obos og tar med seg Bybanen. Neste år skal Bybanen pisses på av Raufoss, Bryne og Brommapojkarna. Og Åsane?

Min mor vil ha bane i dagen. Min far elsker tunneler. Klart de er skilt, for lengst. De visste jo at denne diskusjonen ville komme. Hele byen danser, og krangler. Hele Norge ler av oss, og vi nyter det.

Er det en tango? Det koker. Vi må enes om dansen. Hvor er Hildemor? Hvor er Frank Aarebrot som mente at bybane var feil i utgangspunktet, og sa: «Bybanen er etter min mening en katastrofe. Feilen i planleggingsfasen var å kun besøke byer i Europa som hadde bybane. Som en roper får en svar.»

Før onsdagens bystyremøte ble representantene ønsket velkommen av demonstranter fra begge sider i bybanestriden.

Alle ikler seg sin flotteste kjoler. Vi er 280.000 kåte byplanleggere, som helst bytter standpunkt hvis motparten viser seg enig. Dette er jo bare starten. Vi skal danse og kjekle i ti år til. Nei i tretti! Det går aldri et tog. Det er en evigvarende boksekamp, og hele byen er i ringen.

Bryggens venner er Bryggens uvenner er Bryggens fiender er Bryggens bestevenner.

«Jammen, det er jo vi slo-strilene som vet det beste for Bryggen.»

Det er bare så verdensarv-vakkert de soldagene Bryggen er full av tungtransport, kinesere og troll-statue-butikker. For ikke å snakke om Sartor-kaksene sine Princess 74-fotere som fyller hele Vågen så tett at de rosa kobboihattene aldri vil kunne treffe vannet. «Toooore Tang, en gammel mann.»

Strilene har tatt over Bryggen for lengst. Slik har det alltid vært. Det kom et skip med striler.

La oss krangle inn i evigheten.

Du er så søt når du er sint.

Vi elsker hverandre.

Hadde ikke jeg elsket deg, ville jeg vært deg evig enig.

Innlegget ble først publisert på Facebook.