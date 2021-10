På utsiden av gjenåpningen

Jeg sitter isolert med min premature baby og lurer på om noen tenker på oss som ennå ikke har fått vaksine.

Martine Vatne Solhaug savner informasjon om situasjonen hun og andre nybakte mødre er i. Hun har aldri følt seg så på utsiden av samfunnet som etter at hun fødte datteren Tiril.

Mediebildet preges nå av en høytidelig glede over Norges gjenåpning og et tilnærmet fullvaksinert samfunn. Vi gratulerer hverandre, politikere gråter på pressekonferanser, og fokus på retningslinjer og meteren er for lengst forkastet.

Ikke misforstå meg. Det er svært etterlengtet med gjenåpning, og selvsagt har jeg sett frem til denne dagen. Men lite visste jeg at det skulle by på ytterligere usikkerhet og uro enn da pandemien sto på som verst.

Hvordan skal man som nybakt mor og uvaksinert forholde seg til et ukontrollert smittebilde, lite kunnskap og lite informasjon?

Jeg har nettopp født en prematur baby i uke 36 via keisersnitt. På det tidspunktet jeg var gravid, var det ikke anbefalt å vaksinere seg. Etter fødsel har jeg grunnet operasjon, influensa og forkjølelse vært nødt til å vente med vaksine. Nå har vi vært hjemme/isolert i seks uker, og jeg venter fortsatt.

Med et komplisert svangerskap, en dramatisk fødsel med blodtap på to liter og en prematur baby har jeg vært oppfordret og sett meg nødt til å holde meg hjemme. Vi har ikke kunne hatt besøk av familie og venner slik som resten av samfunnet, til tross for at vi har trengt støtte fra våre nærmeste i en ellers fin, men sårbar tid.

Det har vi ikke hatt mulighet til grunnet gjenåpning og historisk høye smittetall over lang tid. Følelsen av isolasjon i en av livets største overgangsfaser er tøff.

Solhaug har selv hatt korona og tør ikke tenke på hvordan datterens umodne lunger ville takle covid.

Og mens jeg, etter 1,5 år med permittering, koronarestriksjoner og hjemmekontor, fortsatt må forholde meg til isolasjon og uvisshet, jubler samfunnet for gjenåpning, vaksinasjon og glemte retningslinjer.

Folk er så glade for gjenåpning at det virker som om de ikke ser at det fortsatt er mange sårbare grupper som ennå må være forsiktige. Med en baby med umodne lunger, ville jeg løyet dersom jeg sa at frykten for koronasmitte ikke eksisterte.

Hennes immunforsvar er også sårbart – Tiril har allerede hatt både forkjølelsesvirus og influensavirus, umodne lunger til tross. Hvordan vil hun takle potensiell covid-sykdom, som rammer hennes luftveier, når hun er så liten? Det er et spørsmål jeg helst vil unngå å få vite svaret på ...

Jeg savner veiledende informasjon og kunnskap for meg og andre i liknende situasjoner i mediebildet. Jeg føler meg glemt og oversett av samfunnet, og har måttet gjøre vurderinger basert på egne, ufaglærte kunnskaper.

Alle snakker om hvor fantastisk det er med gjenåpning, hvor gøy de hadde det på fest og på diverse store arrangementer. Men husk, det sitter fortsatt en gruppe mennesker utenfor festen «og ser inn» – faktisk så har jeg aldri før følt meg så på utsiden av samfunnet.

Mangel på informasjon om hvordan nybakte mødre i min situasjon skal forholde seg til covid for øvrig, er svært reell. Vi vet veldig lite om hva som vil skje dersom barn og spesielt babyer blir smittet på kort og lang sikt.

Jeg har selv hatt covid og ble veldig dårlig. Nå venter jeg utålmodig på å kunne ta første vaksinedose, men må likevel vente minst én måned etter denne, før jeg er trygt fullvaksinert.

Spørsmålet er: Trenger de gjenværende målgruppene virkelig mer usikkerhet? Har ikke vi også vært med på Norges felles dugnad i 1,5 år, da våre eldre og ellers sårbare trengte beskyttelse?

Hva med våre nye verdensborgere – skal ikke de ivaretas når vi ikke vet de fremtidige konsekvensene av sykdommen? Jeg er sikker på at flere andre sitter med liknende følelser som meg, og jeg håper dette innlegget kan bidra til økt informasjon og at flere føler seg hørt.

Jeg savner en gjenåpning som viser hensyn og inkluderer alle, i motsetning til denne unødvendige «clean-cut’en» myndighetene har satt. De har virkelig sluppet villhestene løs.