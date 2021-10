Sandvikspilen peiker på deg!

Den dag i dag sit eg og ser på korleis fleire på arbeidsplassen tenkjer at det som kvinnene ser på som sin rett, er ein storm i vassglas.

Sandvikens damespillere er nå tilbake på garderobeveggen der de opphavleg hang. På biletet jobbar Mette Hammersland (frå v.) og Hedda Duffy med plasseringen.

Endre Kleiven Hovudverneombod

Tenkte du og det er eit storm i eit vassglas at fotballherrane til Sandviken tok ned bileta av damelaget, slik herrelaget sin hovudtrenar formulerte det?

Eg skal innrømme at eg gjorde det, der eg i min vande stil skrolla gjennom dei artiklane eg vurderte å lese den dagen. Saka om Sandviken valde eg vekk.

«Er du ein av dei, slik som meg, som treng ein aviskommentator for å få deg til å tenkje over at noko faktisk ikkje er ein storm i eit vassglas?» spør Endre Kleiven.

Bergens Tidende sin tidlegare eminente kommentator Sjur Holsen skreiv ein gong ein artikkel om nobelprisvinnar og forfattar Daniel Kahneman si bok, «Tenke, fort og langsomt» (2011). Eg kjøpte boka. Boka er eit meisterverk i å forstå kvifor vi menneske handlar som vi gjer.

Eg tykker boka er meir aktuell enn nokon gong. Holsen hadde latt seg fascinere av Kahneman si beskriving av korleis vi menneske heile tida tar ubevisste val. Om korleis hjernen er delt opp i to hovudsystem, der system 1 opererer heile tida og tar automatisk val for oss.

System 2 krev meir energi av oss for å tenkje, ofte til meir komplekse oppgåver. Beskrivinga er ein metafor for korleis hjernen opererer, og skal ikkje tolkast som hjernen si faktiske fysiske inndeling. Eg kjenner meg stadig igjen. Denne veka førte mitt system 1 til at eg valde vekk artikkelen om Sandviken, og tenkte det ikkje er så nøye.

Kommentator Anders Pamer avkler denne tankegangen så leikande lett, der han peiker på kor annleis denne saka hadde blitt handtert om det var Brann sine spelarar som hang på veggen. Pamer sin artikkel sette i gong mitt system 2, og tvang meg til å reflektere over saka.

På slutten av 90-talet gjekk eg på «high school» i California. Skulen hadde over to tusen elevar. Det var fleire store skular i området, å drifte skulebussane var stor industri. Eg tippar 99 prosent av sjåførane var kvinner. Det var så vanleg å ha kvinnelege sjåførar at den gongen vi fekk ein mannleg sjåfør så la eg verkeleg merke til det. Så rart tenkte eg den gong, han (sjåføren) verka litt malplassert.

Eg har jobba mange år i transportbransjen i Noreg, frå min start som bussvaskar til eg enda opp som sjåfør på fly. Eg er også hovudverneombod. Heile vegen har eg vore vitne til korleis det i vår bransje er meir vanleg med mannlege sjåførar og pilotar, og korleis enkelte til stadigheit krev litt meir av kvinnene for at dei på ein måte skal syne at dei rettmessig har fått jobben sin.

Den dag i dag sit eg som hovudverneombod og ser på korleis fleire på arbeidsplassen tenkjer at det som kvinnene ser på som sin rett, er ein storm i vassglas. Er det slik på din arbeidsplass òg?

Må du aktivere system 2 for å unngå at ditt automatiske system 1 gjer feil som vi i 2021 burde vere flaue over å gjere?

Er du ein av dei, slik som meg, som treng ein aviskommentator for å få deg til å tenkje over at noko faktisk ikkje er ein storm i eit vassglas?

Sandvikspilen peiker på deg og meg akkurat no.