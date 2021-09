Uredelig mistenkeliggjøring av private barnehager

Palma Kleppe i Manifest Tankesmie leser velferdstjenesteutvalget slik fanden leser bibelen.

Marius Iversen fra Private barnehagers landsforbund (PBL) er kritisk til Palma Kleppe og Manifests fremstilling av private barnehager.

Marius Iversen Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt, PBL

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

I et innlegg i BT 19.september legger Kleppe et mistenksomhetens slør over betydelige deler av privat barnehagesektor. Det er vi vant med.

Men at hun bruker velferdstjenesteutvalgets rapport som sannhetsvitne for sine personlige oppfatninger av barnehagesektoren, kan ikke gå upåaktet hen.

Jeg minner om hva Velferdstjenesteutvalgets leder, professor Kåre Hagen, uttalte da han gjestet Arendalsuka i august i år:

«Kortversjonen, som jeg får mye kjeft for å si, men som fortsatt er kortversjonen og hovedbildet, er at det norske velferdssamfunnet ikke har et lekkasjeproblem i betydningen av at penger bevilget til private aktører lekker ut i privat velferdsprofitt.»

Les også Utvalg vil gi kommunene makt til å bremse barnehager med høy profitt

I motsetning til hva Kleppe prøver å gi inntrykk av, er det ikke noe mistenkelig i seg selv i at eiere foretar transaksjoner for tjenester mellom selskaper i et konsern.

Forutsetningen, og som også barnehageloven er tydelig på, er at slike transaksjoner ikke skal skje på vilkår eller med beløp som avviker eller overstiger det som ville vært fastsatt mellom uavhengige parter.

I den grad det finnes barnehager som bryter loven på dette eller andre områder, forutsetter vi at det blir avdekket gjennom tilsyn.