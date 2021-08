Folk forsvinner fra ADO Arena

Også mosjonssvømmere trenger forutsigbare treningsforhold.

Nå må vanlige brukere nøye seg med to av ti baner i ADO Arena, skriver innsenderen.

Harald Åge Sæthre Mosjonssvømmer, Sandviken

I løpet av koronaen er tilbudet til oss vanlige brukere redusert til to baner av ti. Ved oppstart av ADO i 2014 var fire baner tilgjengelig, noe som fungerte sånn noenlunde da ADO overtok for Sentralbadet.

Etter noen år ble tilbudet redusert til tre baner, og nå altså redusert til to etter vanlig arbeidstid på hverdager. Ingen liker å få en fot i ansiktet, være i veien for andre eller å få treningen oppstykket av stadige stopp. Mange har derfor valgt å slutte med svømming.

Argumentet kommunen har for å redusere tilbudet, er at andre lokale svømmehaller legges ned eller pusses opp, og elitesvømmerne som trener der, må benytte baner i ADO. Nå kan jo noen argumentere med at to, tre eller fire baner uansett er svært lite i en by med 280.000 innbyggere.

Flere ville brukt svømmehallen om kommunen hadde tilrettelagt bedre, mener innsenderen.

Hadde kommunen tilrettelagt bedre, ville nok også langt flere brukt svømming som trening. Svømming er av mange omtalt som den beste formen for trening, og samfunnet kunne oppnådd mindre utgifter til helse, mindre sykefravær og flere glade skattebetalere.

Vi må akseptere at kommunen i pressede perioder må gjøre tilpasninger, men vi hadde faktisk før ADO et helt akseptabelt tilbud i Sentralbadet, som var et mye mindre anlegg. Hemmeligheten lå i forutsigbarhet. Vi må vite at det er mulig å få trent uansett hvilket nivå vi er på.

Så hvorfor ikke gjøre som man gjorde i Sentralbadet? Da reserverte man hele bassenget for eliten i visse tidspunkt, mens man hadde tilstrekkelig med baner tilgjengelig når anlegget var åpent for folk flest. Husk i planleggingen at de fleste av oss er på arbeid og skole frem til klokken 16.

Slå et slag for folkehelsen og at ADO for alvor kan skryte av den gode stemningen. Skap forutsigbare treningsforhold i svømming for alle.