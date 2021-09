Jeg vil ut og høre til et sted

Nesten ingen følelse i verden slår det å sitte der ikledd en arbeidsuniform.

«Jeg har nesten kjent at det er mer skamfullt å jobbe redusert stilling, enn å ikke jobbe i det hele tatt», skriver Malin Links.

Malin Links Valestrandsfossen

Vi mennesker er alle unike, med våre egne behov, begrensninger, tanker og følelser. Vi er forskjellige, men likevel tror jeg de aller fleste har et iboende, sterkt behov for å passe inn. Om man er utenfor «normalen», kan tilværelsen fort føles både ensom og skamfull. Slik er det i hvert fall for meg.

«Hva vil du bli når du blir stor?» er et klassisk spørsmål, og allerede som både barn og ungdom følte jeg meg utenfor og annerledes, fordi jeg hadde ikke noe drømmestudium eller drømmejobb. Det føltes som at alle hadde klare planer og visjoner, mens jeg hadde nok med å prøve å komme meg fra dag til dag.

Det har alltid vært vanskelig når samtaler kommer inn på jobb og studier, for jeg har hatt lite å komme med. Å stå på utsiden av arbeidslivet og samfunnet kan føles sårt, og det kjennes ekstra vanskelig når grunnen til at du ikke klarer å gå på jobb, er noe så usynlig og uhåndgripelig som depresjon og angst.

Jeg vet innerst inne at jeg har kapasitet. Jeg kjenner på lyst og på behov for å være en del av samfunnet, ha en jobb å gå til, ha kollegaer, utføre et arbeid som gir meg mestring. Men noen av oss trenger litt mer tilpasning og hjelp for å finne vår hylle i livet.

Nesten ingen følelse i verden slår det å sitte der ikledd en arbeidsuniform, omringet av andre i samme uniform. Den følelsen av å ha pause samtidig som en hel gruppe med andre, etter å ha gjort en jobb. Følelsen av å høre til, av å være en del av noe. Den følelsen er helt fantastisk, og jeg tror også det er en veldig undervurdert følelse.

Tidligere når jeg har forsøkt meg i arbeidslivet på forskjellige måter, har jeg nesten alltid gått fra 0 til 100. Fra å ikke gjøre noe, til å hoppe rett inn i 100 prosent stilling. Dette har jeg gjort fordi det har føltes forventet, og det har liksom aldri vært noen alternativer.

Jeg har nesten kjent at det er mer skamfullt å jobbe redusert stilling, enn å ikke jobbe i det hele tatt. Og full stilling har fungert på et vis, en stund, men hver eneste gang kommer smellen. Nå har jeg gått mer i meg selv og prøvd å bli kjent med egne drømmer, evner og kapasitet, men også mine egne begrensninger og behov.

Og jeg tenker jo at det må jo være bedre både for arbeidsgiver, for Nav, for samfunnet generelt, og også for arbeidstaker, å klare å stå i en redusert stilling over tid, heller enn å kjøre på i håp om at det går bra, men så falle utenfor igjen når det før eller siden sier stopp.

Mange som meg vil være veldig takknemlig for sjansene og mulighetene de får, og jeg tror at med litt tilpasning og med åpenhet for litt justerte og fleksible stillinger er det mange flere som vil kunne gjøre nytte for seg og oppleve mestring i arbeidslivet.

Det er ikke mange som er tjent med å gå hjemme, spesielt ikke om det er depresjon og angst som hindrer deg i å leve et «normalt» liv.

Noe av det verste jeg vet, er når folk liksom misunnelig sier at jeg er heldig som har så mye tid hjemme til å slappe av og nyte livet mens de må arbeide og slite. Men det finnes absolutt ingenting å misunne ved det.

Jeg vil ut og høre til et sted. Jeg vil ut og være en del av det daglige, bidra, mestre, lære, feile, takle. Jeg vil ha folk å si «god morgen» til, folk å si «god middag!» og «god helg» til.

Alt dette er selvsagte og hverdagslige ting for de fleste, mens for sånne som meg blir sånt nesten som hellig å regne. Jeg ser magien i det hverdagslige. Jeg har til og med vært på gråten av glede et par ganger for at jeg har stått i noe så normalt og hverdagslig som rushtrafikk etter endt arbeidsdag.

Så mitt håp er at det vil bli mer plass i arbeidslivet for dem med hullete CV-er og redusert arbeidskapasitet, men som veldig gjerne ønsker seg en jobb og en plass i samfunnet.