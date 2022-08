Tilgang på energi truer det grønne skiftet

Den norske strømkrisen og den europeiske energikrisen henger ikke sammen.

Den norske strømkrisen kan løses med politiske grep, hvis man vil, mener innsenderne.

Maria B. Helsengreen Partner, EY

Arvid Nøttvedt Strategisk rådgiver, NORCE

Norge – overskudd på energi, tom for strøm. Europa mangler begge deler. Vi har ikke nok energi til det grønne skiftet. Hvordan løser vi det?

Klimakrise, energikrise, økonomisk krise og krig i Europa har ført til drastiske endringer i EUs energibehov og energipolitikk, med gjenåpning av kullkraftverk, aksept for økt bruk av naturgass og argumenter for større satsing på kjernekraft.

Og her hjemme lover politikerne billig strøm for å tekkes velgerne. Det tankevekkende er at her henger ikke virkeligheten sammen med det politikerne lover og det som er mulig å få til. Hvordan kan vi løse de underliggende utfordringene, ikke bare dempe symptomene?

«Vi hadde for få år tilbake overskudd av vannkraft», skriver innsenderne. Bildet viser lav vannstand i Kalhovdfjorden på Hardangervidda i juni.

Aller først, den norske strømkrisen og den europeiske energikrisen henger ikke sammen. Strømkrisen i Norge er et klassisk tilbud-etterspørselsproblem. Vi hadde for få år tilbake overskudd av vannkraft, men norske politikere har stimulert til økt innenlands forbruk og tilrettelagt for økt eksport uten å bygge ut ny kraft eller sørge for tilstrekkelig overføringskapasitet i det norske elnettet. Resultatet er at vi nå holder på å gå «tom» for strøm.

Denne krisen kan løses med politiske grep, hvis man vil!

Den europeiske energikrisen er en reell mangel på energi, først og fremst gass. Gass brukes i Europa i gasskraftverk for å lage strøm og til å forsyne husholdninger direkte, til oppvarming og komfyrer. Gassnettet er like viktig for Europa som elnettet er for Norge. Europa importerer store mengder gass fra Russland, men ønsker å gjøre seg uavhengig av russisk gassimport som følge av krigen i Ukraina. Økt produksjon og eksport av norsk gass kan bare delvis kompensere for dette. Norsk vannkraft betyr lite eller ingenting for energisituasjonen.

«Norge har en unik posisjon til å være med å forme den europeiske energifremtiden», skriver Arvid Nøttvedt og Maria B. Helsengreen.

Europa trenger altså mer energi, først og fremst fornybar energi, dersom en skal klare å gjennomføre det grønne skiftet. Her spiller Norge en nøkkelrolle, med store fornybare vann- og vindressurser, og vi kan produsere hydrogen fra elektrolyse eller fra naturgass med karbonfangst og -lagring.

Regjeringen har nettopp varslet en storstilt satsing på utbygging av havvind med ambisjon om en kraftproduksjon i løpet av de neste 20 årene på nivå med hele det nåværende vannkraftsystemet. EU har ambisjoner om havvindutbygging på 240–450 GW innen 2050, eller ti ganger den norske satsingen.

Norsk økonomisk sone utgjør cirka halvparten av Nordsjøens samlede areal. Vindkraftutbygging er arealkrevende og dersom EU sin satsing skal skje i Nordsjøen vil det være naturlig at utbygging i norsk økonomisk sone må skaleres opp betydelig.

Både EU og Norge har store ambisjoner for utbygging av havvind.

Hydrogen er en energibærer på linje med elektrisitet og har fått en sentral plass i europeisk energipolitikk. Produksjon av hydrogen fra elektrolyse er en måte å utnytte overskudd av vindkraft når det blåser mye, eller solkraft når produksjonen er høy og kraften ikke kan brukes på annen måte (som et batteri).

Problemet er at produksjon av hydrogen fra elektrolyse medfører et stort energitap, og bruker en hydrogenet videre til å produsere ammoniakk, så taper en til sammen halvparten av den elektriske energien som brukes. Direkte anvendelse av elektrisiteten eller lagring av overskuddselektrisitet på måter som medfører mindre energitap, må utvikles.

Hydrogen kan også lages fra naturgass med karbonfangst og -lagring, som gjør naturgassen klimanøytral. På norsk sokkel har vi store reservoarer hvor vi kan lagre CO₂. Å bygge opp tilstrekkelig kapasitet av fornybar sol- og vindkraft i Europa vil ta mange tiår. I denne fasen gir det mening å produsere hydrogen fra naturgass og heller bruke så mye som mulig av elektrisiteten fra fornybarkraft i anvendelser uten energitap.

Nordsjøen har store energiressurser (gass, vind), produksjons- og transportinfrastruktur og omkringliggende industrielle klynger. Olje- og gassinstallasjonene kan drives med vindkraft og gradvis modifiseres til offshore energisentre for produksjon av hydrogen. Gassrørledninger kan transportere hydrogen til det europeiske markedet. Det finnes knapt et område i verden i dag som har bedre forutsetninger for det grønne skiftet.

Naturgass, havvind og hydrogen henger sammen. Disse ressursene kan ikke utvikles isolert fra hverandre. Vi mener Norge må få på plass en overordnet strategi for hvordan disse ressursene kan utvikles i samspill og hvordan Nordsjøen kan «bygges om» fra en olje- og gassprovins til et fremtidig klimanøytralt energinav for Europa.

Norge har en unik posisjon til å være med å forme den europeiske energifremtiden. Da må vi gjøre som Kina – bestemme oss og så gi full gass!