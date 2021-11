Norge trenger å få opp tempoet i det grønne skiftet

TiZir Titanium & Iron i Tyssedal, som vil legge om til hydrogenbasert teknologi i smelteverket, er et eksempel på flere hydrogenprosjekter som er i gang i norske bedrifter. Et statlig hydrogenselskap trenger ikke å konkurrere med private initiativer, mener Jan Christian Vestre.

Vi må bruke statlig eierskap for å oppnå våre felles mål.

Jan Christian Vestre Næringsminister (Ap)

I Bergens Tidende 8. november avfeier Alfred Bjørlo tanken om et nytt statlig hydrogenselskap.

Bjørlo har heldigvis rett i at det er spennende hydrogenprosjekter på gang i norske bedrifter. Regjeringen skal bygge opp under eksisterende initiativer med gode rammevilkår. Samtidig har vi dårlig tid.

Vi skal kutte norske klimagassutslipp med opp mot 55 prosent innen 2030. Vi skal øke både fastlandseksporten og verdiskapingen, noe som kan trygge vår fremtidige velferd. Norge trenger å få opp tempoet i det grønne skiftet.

Jan Christian Vestre er ny næringsminister. Før det var han administrerende direktør i den norske møbelprodusenten Vestre AS.

Regjeringen er opptatt av resultater. Vi har ikke ideologiske skylapper når vi skal sette sammen en pakke av virkemidler som skaper de beste resultatene. Vår standardløsning er ikke å avfeie all bruk av statlig eierskap på generelt grunnlag, slik Bjørlo og Venstre gjør.

Klimakrisen og den grønne omstillingen, som næringslivet i Norge og resten av verden må gjennom, er altfor alvorlig til det. Tvert imot er vi villig til å vurdere hele verktøykassen av virkemidler som er nødvendig.

Et mulig statlig hydrogenselskap trenger ikke å konkurrere med private initiativer – det kan like gjerne være en fasilitator for private initiativer. De tusenvis av lønnsomme private leverandørbedrifter i sfæren rundt Equinor er vel et godt eksempel på nettopp det.

La det være klart – det er ikke et mål i seg selv for regjeringen å opprette et statlig hydrogenselskap. Vi må bruke statlig eierskap når dette er det beste virkemiddelet for å oppnå våre felles mål. Det viktigste for regjeringen er resultatene, og derfor har vi nå foreslått å sette i gang et helhetlig utredningsarbeid for hydrogen.