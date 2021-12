Desembermenneske

Jeg har en historie som jeg ønsker skal gi rom for ettertanke.

«En mørk desemberkveld for ti år siden skulle jeg gå gjennom Nygårdsparken», skriver Janne Cecilie Knutsen.

Janne Cecilie Knutsen Årstad

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

En mørk desemberkveld for ti år siden skulle jeg gå gjennom Nygårdsparken. Jeg var på vei til et julebord. Nygårdsparken var veldig annerledes den gangen. Et forsømt friområde i byen, preget av forfall og manglende vedlikehold over mange år. En park som nærmest oste av uverdighet.

I dag er Nygårdsparken totalt forandret. De gamle støpejernsgjerdene er restaurert, gresset blir klipt, og det høres silder av rent vann i fontenene. Går du gjennom Nygårdsparken en lørdagskveld, er du trygg. Den er fylt med glade studenter som feirer livet.

Janne Cecilie Knutsen skriver om møtet med en ung jente i Nygårdsparken.

Den kvelden for ti år siden var jeg som vanlig en smule forvirret. Stier var stengt, og jeg hadde mistet retningssansen. Da kom det en ung jente bort til meg. Hun var en av dem som mange vil si har tatt de feile valgene i livet, eller som livet har tatt de feile valgene for.

Hun spurte meg: «Er du redd? Er du redd for å gå her alene?»

«Neei», svarte jeg nølende. Hun skjønte at jeg ikke var helt ærlig. «Jeg har bare litt problemer med retningssansen og finner ikke veien ut.»

Hun tok meg under armen og sa: «Jeg skal følge deg. Du er trygg sammen med meg.»

Så gikk vi der sammen gjennom den mørke stille kvelden. Vi snakket om livet. Hennes liv, mitt liv, to veldig forskjellige liv. Dette desembermennesket så meg den kvelden. Hun så at jeg var utrygg, og hun lyttet. Hun sørget for at jeg kom trygt frem dit jeg skulle.

Jeg tenker ofte på henne, og jeg håper at hun også kom trygt frem.