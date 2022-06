Set krav til nullutslepp for Kystruten frå 2030

Tar du utfordringa, samferdselsminister Jon-Ivar Nygård?

«Havila Capella» er eit av fartøya som i dag går i trafikk på Kystruten. Det har i dag ei batteriløysing som gjer det mogeleg å sigle utsleppsfritt i fire timar.

Hege Økland Adm.dir. i NCE Maritime CleanTech

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Offentlege innkjøp er eit svært effektivt verktøy for å få fram norsk miljøteknologi med stort eksportpotensial. Elektrifisering av ferjene er eit stjerneeksempel. No kan me løfta satsinga ytterlegare. Difor må det i nytt anbod for Kystruten stillast krav om nullutslepp.

Potensialet for å bruka den grøne offentlege innkjøpsmuskelen er stor, og mykje meir kan gjerast for å få på plass etterspørsel etter grøne teknologiar og nødvendig drivstoffinfrastruktur langs kysten. Her representerer det komande kystruteanbodet frå Samferdselsdepartementet ei gyllen mogelegheit.

I maritim næring er det kunnskap og vilje til å gjennomføre ei grøn omstilling, skriv Hege Økland.

Kystruten er det offentlege transporttilbodet på strekninga Bergen–Kirkenes. For perioden 2021–2030 er det Havila og Hurtigruten som har avtalar med staten om å betena dei elleve rutene langs kysten. Teknologiutviklinga går raskt, men kan gå endå raskare gjennom gode offentleg-private samarbeid. Departementet bør lytta til industrien om korleis anbodet skal utformast for å få fram den beste og mest kostnadseffektive teknologien.

Samferdselsdepartementet må sjå til sin eigen organisasjon: Statens vegvesen. Gjennom sin konkurranseprega dialog har Statens vegvesen utvikla ein god innkjøpsmodell for å få fram ny teknologi, ny infrastruktur og nytt regelverk.

Resultatet er batteriferja MF Ampere og hydrogenferja MF Hydra, som begge banar veg for eit maritimt energiskifte. Med liknande modell for Kystruteanbodet kan også større skip langs kysten vår få tilgang til nye drivstoff og ta del i energiskiftet.

MF «Ampere», som er i drift på sambandet Lavik-Oppedal, blei verdas første heilelektriske ferje.

I maritim næring har me kunnskapen og viljen til denne omstillinga, men det trengst også politisk vilje og finansielle musklar for å stå løpet helt ut. Skal me nå våre norske mål om å oppnå 50 prosent utsleppskutt innan 2030, må nullutsleppsteknologiar ha levedyktige forhold.

Den neste kontraktsperioden for Kystruten er gjeldande frå 2030. Allereie no må samferdselsministeren kunngjera at det vil bli stilt nullutsleppskrav i neste kontraktsperiode. Dette vil gi viktige signal og startskot til maritim industri som kan planlegga investeringar og produksjon av grøne drivstoff og miljøteknologiar til dei mange skipa som skal operera Kystruten.

Me veit at sju år går fort, og planlegginga må byrja i dag. Start med eit tydeleg politisk signal om at dei neste skipa som skal gå i rute for staten mellom Kirkenes og Bergen, må vera utsleppsfrie. Det vil løfta planane for grøn maritim omstilling langs heile kysten. Tar du utfordringa, samferdselsminister Jon-Ivar Nygård?