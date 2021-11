«Er indianerkostyme greit?»

Skal vi ta en diskusjon om hvilke kostymer som er innafor og ikke, da kan vi like godt forby alle.

Malin Ali mener vi ikke tolke alt i verste mening.

Malin Ali Kristiansand

I Debatten på NRK 2. november spurte programleder Fredrik Solvang hvor grensene går for hva vi kan gjøre og si før det oppfattes som krenkende. Han spurte også om det har gått for langt når det ikke er lov til å kle seg ut som indianer.

Skal dette virkelig være et tema vi må løfte til diskusjon? Hva det er lov å kle seg ut som, og hva som ikke er lov?

Når min datter blir eldre, ønsker hun kanskje å kle seg ut som Pocahontas fordi det er et av hennes forbilder. Da vil jeg helst få slippe å være den mammaen som skuffer mitt barn ved å fortelle henne at noen har bestemt at det kan hun ikke kle seg ut som.

«Hvorfor ikke?»

Det er ikke noe et barn vil forstå noe av.

Det vi voksne driver med i dette tilfellet, er å komplisere barnas måte å se verden på. For hva vet våre små om historie, krenkelse og kulturell appropriasjon?

Vi må la barn få være barn. De har ikke en intensjon om å kle seg ut for å fornærme noen. Det er lek, eventyr, kreativitet og glede!

Skal vi ta en diskusjon om hvilke kostymer som er innafor og ikke, da kan vi like godt forby alle, så vi er helt sikre på at ingen tolker dem feil. Det er vel ikke retningen vi ønsker at samfunnet skal ta?

Vi må begynne å se ting for hva de er ment å være – og ikke tolke alt i verste mening. Kostymet i seg selv bør aldri være negativt. Det er måten det bæres på det handler om. Det er forskjell på å kle seg ut for å håne og latterliggjøre, og det å kle seg ut fordi man liker og er fascinert av noe!