Lik makspris høres rettferdig ut, men blir svært urettferdig.

Innsenderen er kritisk til å innføre makspris som løsning på de høye strømprisene.

Erling Moxnes Professor emeritus Universitetet i Bergen

Når strømprisene er svært høye og Norge tjener godt på salg av strøm, er det paradoksalt at dette skal føre mange husholdninger ut i betalingsproblem. Makspris på strøm er en forlokkende tanke, men dette tiltaket er både urettferdig og kostbart.

Det første en må tenke på når det gjelder strømmarkedet, er følgende: Det koster omtrent 30 øre pr. kilowattime (kWt) å produsere strøm i Norge. Strømmen selges imidlertid for en mye høyere pris. Differansen mellom markedsprisen og hva det koster å produsere strømmen, kalles ressursrente.

Hvem er det som har gjort seg fortjent til denne ressursrenten? Den er skapt av regnet som faller over høye norske fjell, og det er ingen som har gjort seg fortjent til den.

«Det som er viktig å forstå, er at makspris fører til bortfall av lønnsomme investeringer i strømsparing», skriver Erling Moxnes.

I en situasjon med svært høye strømpriser virker det derfor rimelig at innbyggerne får en del av ressursrenten. Det er da fristende å dele ut noe av ressursrenten ved å sette en makspris på strømmen. Før en fortsetter med dette tiltaket, er det viktig å tenke gjennom konsekvensene.

Anta for enkelhets skyld at maksprisen settes lik produksjonskostnaden for strøm, 30 øre pr. kilowatt. Da vil innbyggerne få hele ressursrenten på 200 øre/kWt, i det tilfellet at prisen er 230 øre/kWt. Penger spart er penger tjent for husholdningene.

Men betyr makspris at alle innbyggerne får en like stor del av ressursrenten? Nei, langt ifra! En person i en husholdning med svært høyt strømforbruk vil kunne ha en andel på 30.000 kWt pr. år av husholdningens totale forbruk. Vedkommende vil dermed kapre ressursrente verdt 60.000 kroner pr. år.

Tilsvarende vil en person i en husholdning med svært lavt forbruk kunne stå for et forbruk på bare 2000 kWt pr. år. Vedkommende vil da kapre ressursrente verdt 4000 kroner pr. år. Dette er femten ganger mindre enn personen med svært høyt forbruk.

Etter dette kan en undres over at Rødt er det partiet som foreslår den laveste maksprisen på 35 øre pr. kWt, nesten identisk med eksemplet over. Er det noe Rødt ikke har tenkt på? Fremskrittspartiet har foreslått en makspris på 50 øre pr. kWt.

Sylvi Listhaug skriver i et innlegg på E24: «Dette er ikke kommunisme – men et forslag som tar norske innbyggere og næringslivet på alvor». Dersom hun med kommunisme mener lik fordeling, så har hun forstått at rettferdig blir det ikke.

Regjeringen, her ved olje- og energiminister Terje Aasland, er under sterkt politisk press for å løse strømpriskrisen.

Regjeringen har med sin politikk lagt seg på en variabel makspris i overkant av 70 øre pr. kWt. Også denne maksprisen innebærer betydelig skjevfordeling. Byrden forsøker regjeringen å redusere gjennom økt bostøtte for dem med de største betalingsproblemene. SV støtter også tanken om en makspris, men med et tillegg om et toprissystem.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) er uenig i SV’s forslag og sier i VG: «Det er ulike grunner til at folk har et høyt strømforbruk, og derfor har vi valgt et system som behandler alle likt». Lik makspris høres rettferdig ut, men fordelingen av ressursrenten blir svært urettferdig.

Dette er ikke det eneste problemet med en makspris. Tenk på en husholdning som har investert i for eksempel varmepumpe for å redusere strømforbruket med 5000 kWt pr. år. Dersom husholdningen må betale markedspris på 230 øre/kWt, så reduserer husholdningen strømutgiftene med 11.500 kroner pr. år.

Investeringen blir svært lønnsom med en nedbetalingstid på omtrent to år. Med en makspris på 30 øre/kWt, derimot, vil husholdningen spare bare 1500 kroner pr. år. Investeringen i varmepumpe blir ulønnsom. Tilsvarende regnestykker gjelder investeringer i solceller, enøk, vedhogst, og i alle mulige andre tiltak for å redusere etterspørselen etter strøm.

Makspris på strøm vil gjøre det mindre attraktivt å legge solceller på eget hustak, mener innsenderen.

En makspris reduserer altså insentivet for husholdningene til å bidra til å balansere tilbud og etterspørsel. Fordi alle lønnsomme muligheter ikke utnyttes, blir makspris et kostbart tiltak for nasjonen. Tapte muligheter for lønnsom sparing gjør det også vanskeligere å unngå inngripende rasjonering i vårknipen. Makspris er dermed et kostbart tiltak, i tillegg til at det gir en urettferdig fordeling av ressursrenten.

Heldigvis finnes det et alternativt tiltak som ikke har disse uheldige konsekvensene. En kan dele ut en del av ressursrenten likt til alle innbyggerne i hver strømregion. Miljøpartiet de Grønne har foreslått dette, uten at dette har blitt lagt særlig merke til i debatten.

Det gjennomsnittlige strømforbruket pr. person i Norge er 8000 kWt pr. år. Med en strømpris på 230 øre/kWt og en makspris på 30 øre/kWt gir dette en øvre grense for overføring av ressursrente på 16.000 kroner pr. person pr. år. Maksprisen regjeringen har vedtatt, tilsvarer en gjennomsnittlig overføring av ressursrente på 11.520 kroner pr. person pr. år.

Under bruker jeg denne overføringen til å illustrere konsekvensene av det alternative tiltaket. Merk at med det alternative tiltaket, så må husholdningene betale markedsprisen for strøm; de får ikke i pose og sekk.

Personen med det lave forbruket på 2000 kWt/pr. år i eksemplet over, vil foretrekke en overføring av ressursrente på 11.520 kroner fremfor en prissubsidie på 2880 kroner pr. år, selv om vedkommende må fortsette å betale markedspris for strømmen til en årlig kostnad av 4600 kroner. Det er vel også hyggeligere for denne personen å få utbetalt sin del av ressursrenten, heller enn å måtte be om bostøtte.

Personen med det svært høye strømforbruket opplever å få utbetalt ressursrente på linje med alle andre. Likevel kommer vedkommende dårligere ut enn med regjeringens makspris når det gjelder for eksempel antall rom som kan holdes varme om vinteren. På den andre siden vil markedsprisen på strøm gi denne personen insentiv til lønnsomme investeringer i energisparing.

Tallstørrelsene i denne kronikken vil variere med antakelser om strømpris og forbruk hos husholdningene, men konklusjonene blir de samme med alle rimelige antakelser. Det som er viktig å forstå, er at makspris fører til bortfall av lønnsomme investeringer i strømsparing og til betydelig skjevfordeling av ressursrenten mellom innbyggerne.

Med direkte overføring av ressursrente unngås disse uheldige virkningene av en makspris. Mens makspris tilslører skjevfordeling og økte kostnader, er overføring av ressursrente det enkle og tydelige tiltaket demokratier trenger for å unngå berettiget misnøye og konflikt.

