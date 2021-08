Mange har hjertet i halsen hver dag

Det er ikke plass på veiene til både biler og gående.

Thea Økland vil ha sikrere veier i Austevoll. Foto: Privat

Thea Økland Nyborg, Bergen

I avisen Marsteinen leste jeg nylig at Sylvi Listhaug hadde hjertet i halsen da hun kjørte bobil på fylkesveien i Austevoll. Et forhold fastboende må leve med hver dag. Også vi som hyttefolk. Trafikken har økt kraftig de senere tiår, mens veiene i liten grad har blitt utvidet eller forbedret.

I denne perioden har det skjedd en utvikling både innen utbygging av hyttefelt, fiskeri og andre bedrifter, som har økt trafikken på de smale veiene. Og ikke minst utbygging av broer mellom øyene. Alt dette uten at det har skjedd nevneverdig utbedring av veiene.

På flere av øyene tør verken foreldre eller besteforeldre å la barn og barnebarn gå langs fylkesveien. Barna blir kjørt til fritidsaktiviteter og besøk til venner, noe som igjen øker trafikken på smale veier. Fotgjengere som går langs fylkesveien, må i grøften for å unngå å bli påkjørt.

Gang- og sykkelvei er mangelvare. Samme med fortau. Veiryggene er høye og uten autovern. Selv er jeg redd for å gå langs disse veiene, selv om jeg har behov for det, da jeg ikke kjører bil selv. Det er med livet som innsats å gå langs fylkesveien.

Sylvi Listhaug og andre politikere er på frierferd i distriktene. Nå må de prioritere trygge veier, mener innsenderen. Foto: Ørjan Deisz

Hvor blir det av distriktspolitikken på dette området? Hvordan kan man tillate så mye trafikk uten å sikre veiene bedre? Ikke minst for fotgjengerne. Fartsgrensen gjennom bygdene er 50 km/t uten fartsdumper. Det er ikke plass på veiene til både biler og gående.

Politikerne er på frierføtter til velgerne om dagene. Valgflesk av variert kvalitet. Distriktet står på menyen hos flere partier. Mange partier vil opprettholde bosetting i distriktene. Da bør de også tenke på infrastrukturen. Trygge veier for både bilister og gående.

For det er vel ikke meningen at fotgjengere skal hoppe i grøften for ikke å bli påkjørt? Kanskje flere politikere bør få hjertet i halsen på grunn av veiene i distriktet?