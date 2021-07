Å veie barn er å løse et problem ved å skape et annet

Regelmessige målinger kan bli starten på år med usunt tallfokus og kaloritelling.

«Jeg kan ikke la forsøk på å rettferdiggjøre veiing av barn stå uimotsagt. Konsekvensene av en slik ordning er for stor», skriver Sayna Etminan. Foto: Privat

Sayna Etminan Student

Tilhengere av veiing av barn, herunder Helsedirektoratet, opprettholder argumentasjonen om at veiing kan motvirke nåtidige og fremtidige helseproblemer.

Dette til tross for vissheten om at konsekvensen av slike undersøkelser kan være spiseforstyrrelser, den dødeligste psykiske lidelsen for unge kvinner.

Det er hårreisende at dette ikke er nok til å slutte med denne ordningen. Kanskje Helsedirektoratet ikke helt har erkjent hvor skadelige slike målinger kan være. Men det har jeg. Og nå vil jeg advare.

Jeg sliter selv med anoreksi. Kontrollert av usunne spiseregler og restriksjoner vet jeg utmerket godt konsekvensen av et økt vektfokus. Ved å tilnærme seg et overvektsproblem med regelmessig veiing av barn, kan man skape et psykisk problem i forsøket på å løse et fysisk problem.

Innsenderen er redd for at veiing av barn gjennom skolehelsetjenesten gir et usunt fokus på vekt. Foto: Tom A. Kolstad / Aftenposten / NTB

Det er tragisk at skolehelsetjenesten, for å få oversikt over barnets utvikling, setter dem på vekten når vi vet at dette gir økt kroppsfokus. For barn som blir satt på vekten, vil ikke helseråd og opplysninger fra helsesøster gjøre belastningen av en eventuell overvekt noe mindre.

Det er viktig å lage trygge rammer for barnas utvikling, men et fokus på barnas fysiske form bør ikke gå på bekostning av deres psykiske helse.

Jeg ble selv offer for en altoppslukende sykdom som, gjennom et i starten sunt fokus på vekt, skulle frarøve meg alt jeg hadde av liv utenfor spiseforstyrrelsen. Veien fra et uskyldig ønske om å gå ned i vekt, til et ekstremt fokus på mat og kropp var ikke lang.

Gjentatte kommentarer som «nå må du passe vekten» og «armene dine begynner å bli litt store» skulle bli starten på et helvete. Disse i utgangspunktet uskyldige og velmente ordene ble den utløsende kraften bak en spiseforstyrrelse som skulle koste meg alt jeg hadde.

I en kultur med økende kroppsfokus, og hvor det blir satt likhetstegn mellom lav vekt og god helse, ble jeg applaudert for å ha blitt kvitt den overvekten jeg hadde. Det er derfor ikke vanskelig å forestille seg at regelmessige målinger kan bli starten på år med usunt tallfokus og kaloritelling.

Den flate magen og tynne midjen blir glorifisert både på Instagram og Tiktok, og har i for lang tid blitt løftet som selve eksempelet på god helse. Når man innlemmer regelmessig veiing allerede i barneskolealder, vil slike skjønnhetsidealer forsterkes og bekreftes – enten man er overvektig, undervektig eller normal.

Jeg kan ikke la forsøk på å rettferdiggjøre veiing av barn stå uimotsagt. Konsekvensene av en slik ordning er for stor! Ta det fra en som har kjent dette på kroppen.