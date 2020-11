Kvinner treng ikkje menn

Jens Håkon Birkeland meiner alle tener på feminisme, unge menn inkludert. Foto: Privat

Eg er ikkje det minste brydd over at kvinner ikkje treng meg.

Jens Håkon Birkeland Leiar Bergen Unge Venstre

I BT onsdag kritiserer Camilla Fossum Pettersen ein ljosraud genser frå Gina Tricot. Sidan genseren har påskrifta «a woman needs a man like a fish needs a bicycle», hevdar Pettersen at Gina Tricot framsett hatefulle ytringar om menn.

Det å kalla dette hatefulle ytringar synest eg er drygt.

Det er synd at Gina Tricot er utseld for genseren – og at dei tilsynelatande berre selde den i damestorleikar. Pettersen sin kritikk er nemleg særs god PR både for ordtaket og klesplagget.

Pettersen hevdar det er nedlatande å samanlikna menn med syklar. På den andre sida kunne ho jo argumentert for at det er nedlatande å samanlikna kvinner med fisk.

For alle andre enn Pettersen er det nok temmeleg klart at det handlar om at ein fisk ikkje trenger ein sykkel, og at hovudpoenget er at kvinner ikkje treng menn – på same måte som menn ikkje treng kvinner.

Ein kan leva livet sitt heilt fint utan å inngå i eit tradisjonelt, monogamt og heterofilt ekteskap.

Pettersen uttrykker uro over kva slags «signal» unge kvinner sender til unge menn ved å bruka ein genser med eit slikt slagord. Sjølv er eg ein ung mann, og eg kan roa Pettersen med at eg ikkje er det minste brydd over at unge kvinner ikkje treng meg.

Mannsfiendtleg sitat? Langt ifrå, meiner innsendaren. Foto: Skjermdump/Gina Tricot

Eg anerkjenner at kvinner kan leva fullverdige og lukkelege liv utan meg som mann. Eg er glad for at kvinner i dagens samfunn kan realisera seg sjølve, og at dei ikkje treng å basera identiteten sin på ein eventuell mannleg partnar. Dette gagnar alle kjønn.

Eg kjem nok ikkje til å markera mannsdagen på bakgrunn av dei «utfordringane» som Pettersen skildrar. Kvinnefrigjering er ikkje ei «utfordring» for meg, ei heller for kjønnet mitt.

Likevel er det mange gode og heilt legitime grunnar til å markera dagen. Til dømes er sjølvmord meir utbreidd hjå menn. Fleirtalet av dei som fell frå i vidaregåande skule, er gutar. Kjønnsskilnadane i utdanningsløpet er monalege, og får djupe konsekvensar seinare i livet.

Å vera mann kan òg bety at ein ofte har eit dårleg utgangspunkt i barnefordelingssaker, berre på grunn av kjønn. Det kan bety at arbeidsgjevar er mindre positiv til at ein tar ut foreldrepermisjon utover fedrekvota.

Det kan også bety at rommet for å dela kjensler er mindre og at det er mindre aksept for å søkja psykisk helsehjelp. Alt detta er eit resultat av usunne og påtvungne kjønnsroller som me må ta på alvor og jobba mot.

Eg kjem òg til å markera kvinnedagen i mars, fordi kvinnekamp er jamstillingskamp. Når kvinner blir fri frå sine kjønnsroller, blir og menn fri frå sine.

Feminisme er ikkje eit nullsum-spel – alle tener på det. Denne unge mannen inkludert.