Dette er det du investerer i, hvis du handler alt du trenger på nettet, mener innsenderen: Tomme gater og arbeidsledige naboer. Bildet ble tatt under nedstengingen den første tiden etter koronautbruddet. Foto: Fred Ivar Utsi Klemetsen (arkiv)

Trond Ole Paulsen Stavanger

Bygatene rundt omkring i verden er tomme for tiden, slik de har vært gjennom nesten hele 2020.

Årsaken er selvsagt koronapandemien, men det er veldig fristende å bruke denne situasjonen som eksempel for å illustrere et poeng.

For det er dette du kjøper, du som handler alt du trenger på internett. Det er dette du investerer i; tomme gater, tomme butikklokaler og arbeidsledige naboer. Hvis det ikke var dette du planla å investere i, så vil jeg foreslå at du tenker deg om neste gang du går inn på Amazon.

Effekten av at du handler der, er først og fremst at en av verdens rikeste menn blir enda rikere, og din egen by og dine egne naboer enda fattigere. Det samme gjelder selvfølgelig hvis du handler i andre internasjonale nettbutikker.

Noen sitter på toppen av næringskjeden og håver inn, mens byer og tettsteder tømmes for innhold.

Du bør heller handle i din egen by enn på Amazon, mener Trond Ole Paulsen, som er visesanger og kultursjef i Strand kommune. Foto: Privat

Noen tror at de sparer penger på netthandel. Hvis du er en av dem, vil jeg si: Det tror ikke jeg at du gjør. Jeg tror at på sikt vil du bruke de pengene du sparer, og vel så det, på selvmedisinering og psykologtimer.

Jeg skal forklare deg hva jeg mener. Når du tar deg en bytur, møter du folk du ikke kjenner. Du møter dem i butikker, på kafeer og restauranter, folk som er trivelige, hyggelige, hjelpsomme og vennlige.

Når du reiser hjem fra den byturen, har du fått med deg en sosial erfaring: Du har opplevd at folk flest virkelig er trivelige, hyggelige, hjelpsomme og vennlige.

Men hvis du skal begrense dine sosiale erfaringer til bare å inkludere folk du kjenner fra før av, og ellers forholde deg til folk flest slik du får inntrykk av at de er gjennom medier og kommentarfelt ...

Da er jeg redd du kan komme til å begynne å tvile på om folk flest egentlig er trivelige, hyggelige, hjelpsomme og vennlige. Det er ikke bra for den mentale helsen din å tvile på det.

Det er da kostnadene påløper. Mange av oss merker det godt for tiden. Mangelen på levende smil og stemmer gjør noe med oss. Mørket blir mørkere, stillheten stillere.

Hvis man følger smittevernreglene, er det trygt å handle i butikkene, mener innsenderen. Foto: Bård Bøe (arkiv)

Jeg håper at dette hjelper deg til å forstå at de som jobber i butikker, restauranter og kafeer, er på jobb for folkehelsen. Du trenger dem like mye som de trenger deg.

Du må ta vare på byen din. Da tar du også vare på deg selv.

Julehandelen er i full gang, og vi kommer til å bruke uanstendig mye penger som vanlig, pandemien til tross. Hvem som sitter igjen med gevinsten ved årets slutt, er det du som bestemmer.

Hvis du følger lokale smittevernregler, er det trygt å handle i butikkene i nærområdet ditt. Noen av dem har egne nettbutikker, og noen tilbyr hjemlevering.

Fordelen med byhandel er at du møter folk du ikke kjenner, får en sosial erfaring og opplever at folk flest er vennlige, mener innsenderen. Foto: Adrian B. Søgnen (arkiv)

Hvis du er veldig redd for smitte, kan du benytte deg av slike tilbud inntil du igjen føler deg trygg og klar for å møte folk flest.

I mellomtiden må du ikke glemme at folk flest virkelig er trivelige, hyggelige, hjelpsomme og vennlige, og at de gleder seg til å se deg igjen.

Byen din kan våkne igjen etter denne lange vinterdvalen. Men om den gjør det, er det faktisk du som avgjør.