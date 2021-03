Takk, Oslo!

Vi burde sette pris på at staten alltid har prioritert én plass foran andre.

Når alle sentrale maktposisjoner er samlet på én plass, bør jo også flest mulig arbeidsplasser legges på den samme plassen, skriver Trygve Sandven lett sarkastisk i denne teksten. Foto: Audun Braastad / NTB

Trygve Sandven Sosiologistudent, Tromsø

Det er et faktum at enkelte geografiske områder i Norge systematisk blir prioritert fremfor andre, både politisk, økonomisk og kulturelt. Det høres urettferdig ut, men sentralisering, fortetning og urbanisering er legitim strategi for å effektivisere samfunnet.

For at dette skal bli realisert, innebærer det å fordele ekstra mye ressurser på noen få plasser for at landet som helhet skal bli mer effektivt. Siden dette er en legitim strategi for å gjøre samfunnet bedre, hvorfor oppfatter noen det allikevel som et problem at ett sted blir prioritert foran andre?

Å ha ett sterkt sentrum for politikk og økonomi henger jo på greip. Hvilke land har vel separate økonomiske og politiske sentre? Ingen store land, i hvert fall!

Når alle sentrale maktposisjoner er samlet på én plass, bør jo også flest mulig arbeidsplasser legges på den samme plassen. Da skaper man en stor positiv ringvirkning som gjør det nærmest idiotisk å søke jobb noen annen plass.

Spesielt må de viktigste og best betalte stillingene som krever høyest utdanning legges på denne plassen. På den måten kan alle de flinkeste og mest materialistiske folkene i hele landet samles på én plass for å samarbeide om å gjøre Norge enda mer effektivt, og bedre.

Dersom all kultur i Norge også er sentrert rundt ett sted, blir vel kulturen også effektiv, ergo god. Da er det godt at NRK allerede i mange år har tatt på seg ansvaret med å bare eksponere folket for én dialekt og én by. Selv den dag i dag hvor det blir lagt press på at det bor folk andre steder i Norge også, greier NRK fortsatt å holde vår eksponering av ulike steder i Norge på et minimum.

For eksempel er Dagsrevyen bare reprise av distriktsnyhetene for Oslo og Viken. Underholdningsprogram som Nytt på nytt er som regel helt nytt for dem som ikke holder seg oppdatert på utvalgte lokalaviser, som Aftenposten, Avisa Oslo og NRK nyheter. Hvis du er ute etter lett underholdning, har de også et bredt utvalg av tv-serier. Ta det rolig, dersom serien ikke foregår i vårt kulturelle sentrum, kommer i hvert fall skuespillerne derfra.

Det holder ikke bare å samle makt, ressurser og kultur på én plass for å få et mest mulig effektivt samfunn. Det utvalgte stedet må også fremheves som et symbol på makt. Staten må demonstrere hvilket sted som er det opphøyde, ufeilbarlige og vedtatte sentrum for alle nordmenn, slik at hele befolkningen vil aksepterer og underkaster seg sentrum.

Dette kan gjøres på mange kreative måter. For eksempel kan stedet erklære seg selv som «storby», selv om den knapt kan kalles for en by etter internasjonal standard.

Staten må demonstrere hvilket sted som er det opphøyde, ufeilbarlige og vedtatte sentrum for alle nordmenn, skriver Trygve Sandven. Foto: Hans O. Torgersen, Aftenposten

Man kan også gjøre denne ene flekken til et eget fylke. Slik skjønner selv skolebarn at dette stedet ikke skal snakkes om som hvilket som helst annet sted.

Man kan også demonstrere plassens opphøyde posisjon ved at staten gledelig bruker mange milliarder på å bygge signalbygg på vårt overordnede sted, men er gniten når andre plasser trenger penger til trivielle goder, som trygge veier og kollektivtransport.

Så nei, vi burde ikke oppfatte prioritering som urettferdig, vi burde sette pris på at staten alltid har prioritert én plass foran andre.

Vi burde virkelig si takk Oslo, og takk staten! Takk for at dere tar på dere byrden å være sentrum for alt i Norge. Inkludert smitte.