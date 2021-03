Her er hele historien, Jens!

Jeg anbefaler at Jens Kihl melder seg opp på nytt i samferdselshistorie.

Erna har levert mer enn å love at Hordfast og E16 og Vossabanen skal få byggestart i løpet av de nærmeste årene, skriver samferdselsminister Knut Arild Hareide i sitt svar til kommentator Jens Kihl. Foto: Rune Sævig (arkiv)

Knut Arild Hareide Samferdselsminister (KrF)

Oslogutten Jens Kihl dro for tre år siden over fjellet for å bli kommentator i Vestlandets storavis. Der har han gjort stor suksess som en av de dyktigste i sin sjanger. Men i faget samferdselshistorie vil jeg anbefale at han melder seg opp på nytt. Jens Kihl spør «Var dette alt?» og skriver at Erna Solberg vil gå over i historien som den som somlet vekk mulighetene til å bygge infrastruktur vestpå.

Denne salven får meg til å tenke på ordene fra en annen vestlandspolitiker som har satt tydelige spor innen samferdsel: «Du veit ikkje kva du snakker om!» Men jeg skal heller svare på spørsmålet ditt, Jens. For Erna har sannelig levert mer enn å love at Hordfast og E16 og Vossabanen skal få byggestart i løpet av de nærmeste årene.

Under Erna Solbergs regjeringstid har Bergen fått en splitter ny lufthavnterminal på Flesland til 3,6 milliarder kroner, etter at regjeringen la til rette for at Avinor kunne sette i gang prosjektet. Vi bygger nå den etterlengtede veien mellom Os og Bergen til en samlet kostnad på over ni milliarder kroner. Vi har fått på plass ny Ulriken-tunnel for jernbanen til over fire milliarder kroner, og mellom Voss og Bergen har de endelig fått nye togsett!

Nygårdstangen blir helt ny, og får kapasitet til å sende langt mer gods på jernbanen, sammen med at det bygges nytt dobbeltspor Bergen-Fløen. Når alt er ferdig, vil det gå fire tog i timen mellom Bergen og Arna. Og nå står ny Sotrabro klar til å bygges, med en totalkostnad på hele sambandet på over ti milliarder kroner. Og så må vi ikke glemme bybanen.

Den nye Ulrikstunnelen kostet over fire milliarder. Foto: Silje Katrine Robinson (arkiv)

Mens den forrige regjeringen kun bidro med litt belønningsmidler til bybaneutbyggingen, har Solbergs regjering bidratt til å dekke hele 50 prosent av kostnadene av byggingen av Bybanen til Fyllingsdalen. I tillegg kommer en god slump statlige penger, som bedrer både veier og øvrig kollektivtilbud i Bergensområdet.

Erna Solberg har doblet samferdselsbudsjettet i sin regjeringstid. Da hun overtok, var samferdselsbudsjettet på 41 milliarder kroner i året – nå er det på godt over 80 milliarder og 800 kilometer ny vei har åpnet så lang under denne regjeringen. 330 kilometer bare de siste to årene.

Denne regjeringen bygger vei og jernbane i et tempo som aldri før og sørger med dette for store reduksjoner i reisetiden flere steder i landet, noe som betyr tid og penger spart for både folk og næringsliv.

Jens Kihl kan også merke seg at regjeringens budskap til Østlandet er at vi nå må revurdere InterCity-konseptet. Ikke bare utsette, men vi må endre konseptet på grunn av store kostnadssprekker. Erna Solbergs signal til Vestlandet er at hun står fast på sine løfter om både å bygge Vossabanen og Ringeriksbanen.

Og i motsetning til i forrige NTP ligger disse prosjektene nå inne i første periode – og det vet alle som kjenner denne sektoren at er en vesensforskjell.

Et siste poeng: Når BT trekker frem mine og Ernas uttalelser om Hordfast – så glemmer BT at det også var vi som stoppet Hordfast. Og det helt bevisst! Rett og slett fordi vi mente kostnadene var for høye og at prosjektet på et tidspunkt var for umodent. Nå er det blitt gjort en god jobb med å gjøre prosjektet både bedre og billigere. Det synes vi var ganske smart gjort.

Jeg tror, uavhengig av hvordan valget ender til høsten, så vil historien om Erna Solberg være at hun bidro til et taktskifte og en historisk satsing på samferdsel – både på Vestlandet og i hele Norge.