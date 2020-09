Refleksjoner fra et episenter

Vi angrer ikke på å ha gjennomført en fadderuke, men tar selvkritikk for ikke å ha sørget for like høy smitteverndisiplin i den påfølgende perioden.

At NHH for en periode ble Norges episenter for covid-19, er ulykkelig for alle studenter og ansatte ved NHH, så vel som for deres omgangskrets og for samfunnet rundt, skriver rektor Øystein Thøgersen.

Debattinnlegg

Øystein Thøgersen Rektor, NHH

BTs Anne Rokkan retter 20. september kritikk mot oss i ledelsen ved Norges Handelshøyskole, NHH, for håndteringen av koronasmitte. Vi har full forståelse for at søkelyset rettes mot NHH, men vurderingene må nyanseres om en skal forstå det som skjedde.

De nye studentene ble møtt med oppmerksomhet om covid-19 allerede på dag én på NHH. Immatrikuleringstalen pekte på «at verden står oppe i kampen mot en pandemi», og at «bekjempelsen av covid-19 må ha høyeste prioritet også i Norge og på NHH». På denne dagen visste verken undertegnede som holdt talen, eller studentene, at NHH få uker senere kom til å bli et episenter for koronasmitte.

Nå som utbruddet heldigvis ser ut til å være på retrett, er det tid for ydmyk refleksjon over hva som burde vært gjort annerledes.

Det er ikke korrekt at vi «angrer intet», slik bildeteksten i Rokkan sin artikkel insinuerer. Med fasit i hånd, totalt 142 smittede NHH-studenter og rimelig kunnskap om smitteveiene, er det lett å innrømme at vi burde gjort ting annerledes.

I tillegg til etterpåklokskap er det relevant å reise spørsmål om våre ulike avveininger står seg i forhold til den informasjonen og de føringer som faktisk forelå på beslutningstidspunktet.

I det omfattende arbeidet som lå til grunn for oppstarten av inneværende semester, har vi lyttet til rådene fra smittevernmyndigheter nasjonalt og regionalt, politi, bystyreledelse og departement.

Planleggingen har vært basert på omfattende og god kontakt med studentforeningen, og ledelsen på NHH har jobbet sammen med ledelsen i studentforeningen mot felles mål. Det gjelder før, under og etter covid-19 utbruddet.

Velkomstuken for de nye studentene (fadderuken) gikk bra i den forstand at vi lyktes med å gjennomføre et kraftig nedskalert, gruppebasert opplegg, hvor smitteverndisiplinen var god og rådene fra myndighetene ble fulgt. Det vi ikke lyktes med, var å opprettholde denne disiplinen etter denne første uken var slutt, og det ordinære semesteret tok til.

Selv om planene var gode, viste det seg at vi ikke klarte å sikre at disse ble godt nok fulgt opp i sosiale sammenhenger, inkludert i «Kjelleren» på NHH. Dette var en utløsende faktor for eskaleringen av covid-19-smitte blant studentene.

Konklusjon er at vi ikke angrer på å ha gjennomført en fadderuke med gjennomgående høy smitteverndisiplin, men at vi må ta selvkritikk for ikke å ha sørget for like god smitteverndisiplin for sosiale aktiviteter i den påfølgende perioden, da hele studentmassen startet studieåret.

Vi er kjent med synspunktet om at universiteter og høyskoler i dette semesteret uansett grad av smittevern, ikke burde arrangert noen fadderuke, ettersom det ga grobunn for senere risikoatferd. Selv om en slik vurdering på ingen måte var reflektert i rådene fra myndighetene medio august da fadderuken startet opp, kan vi i etterpåklokskapens lys ikke avvise en slik mulig sammenheng.

At alternativet med et mindre koordinert opplegg hadde gitt bedre resultater, er dog usikkert.

At NHH for en periode ble Norges episenter for covid-19, er ulykkelig for alle studenter og ansatte ved NHH, så vel som for deres omgangskrets og for samfunnet rundt. Som påpekt overfor, tar vi ansvar der hvor opplegget ikke var godt nok.

Samtidig er vi svært takknemlige overfor alle studenter og ansatte som daglig tar ansvar for å bidra til et trygt NHH, og for å minimere smittespredningen i samfunnet.