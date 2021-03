Hvorfor trener Brann på andre idretter enn fotball?

Jogging gjør ikke fotballspillere bedre til å spille fotball.

Branns trenerteam Eirik Horneland, Tom Mangersnes og Kåre Ingebrigtsen i Vestlandshallen. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Alexander Bendiksen Trener, Ullern Fotball

Eliteserieklubbene er godt i gang med oppkjøringen til ny sesong og som vanlig trenes det «hardere enn noen gang». Både Rosenborg og Viking har vært ute på joggetur 06.30 om morgenen.

Samtidig har SK Brann «løpetrening». Denne løpingen kommer i tillegg til fotballtrening, ofte seinere på dagen. Spørsmålet som bør stilles er: Hvorfor?

Alexander Bendiksen Foto: Privat

Blir fotballspillere bedre til å spille fotball av å jogge? Objektivt består idretten av tre komponenter; kommunikasjon, valg og utførelsen av disse valgene.

Dess høyere nivå fotball spilles på, er det først og fremst tid og rom som reduseres – altså spillet spilles i et høyere tempo. Konklusjonen blir at spillere og lag som skal spille på et høyere nivå, må være i stand til å utføre gode fotballhandlinger i et høyere tempo enn tidligere, i tillegg til å utføre disse så ofte som mulig.

Vil det ikke da være logisk at all tid brukes på fotball? Kåre Ingebrigtsen plasserte Daouda Bamba på kanten i første treningskamp mot Molde og uttalte at «han trenger å løpe og det må han som kant».

Bamba, Branns soleklare spissvalg, skal altså spille kant i treningskamper fordi han må bli bedre til å løpe. Med andre ord ofres fotballutvikling til både Bamba og resten av laget for evnen til å løpe.

Daouda Bamba spilte på kanten i treningskampen mot Molde, fordi han trenge løpetrening. Foto: Geir Martin Strande

Motargumentet en ofte blir møtt med ligner på dette; «jo, men vi må bygge et fysisk grunnlag for en lang sesong». Det man mest sannsynlig mener, er at de må være godt trent for å tåle mange kamper over en lang sesong.

Bruker Ingebrigtsen-brødrene eller Karsten Warholm store deler av oppkjøringen til mesterskap til å spille fotball?

Fotballfaglig forskning og empiri viser at dersom en skal tåle mange fotballkamper over en lang sesong, bør grunnlaget legges gjennom å spille fotball, logisk nok, på et stadig høyere tempo og over lengre tid.

Spillere som står opp 06.30 for en times joggetur reduserer sjansen for at de klarer å spille fotball på høyere tempo om ettermiddagen. Mest sannsynlig kommer de til fotballtreningen litt sliten og er derfor ikke i stand til å gjøre fotballhandlingene så raskt som de ellers ville. Med andre ord vil mange treninger foregå i et lavere tempo og spillerne forblir på samme ferdighetsnivå.

Et annet vesentlig poeng er at dersom denne belastningen foregår over tid, vil også skadene hope seg opp. Hvor ofte hører vi ikke om spillere som blir skadet ila oppkjøringen? Dette blir beskrevet som «uhell», mens det i de fleste tilfeller er på grunn av for mye trening på for kort tid.

Talentet Niklas Jensen Wassberg ble testet fysisk da han signerte for Brann. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

Hva kan være årsaken til at mange trenere velger en slik treningsmetodikk? De fleste fotballtrenere har hatt en lengre karriere som spiller bak seg og vært vant til at treningen gjennomføres på en gitt måte, under ulike trenere, og har dermed opparbeidet seg mye erfaring.

Når de senere blir trener er det mest naturlig at deler av trenergjerningen utføres slik de var vant til mens de selv spilte. Med andre ord mye erfaringsbasert kunnskap. Det betyr ofte at treningsarbeidet baseres på subjektiv erfaring i stedet for objektiv kunnskap, og om du lykkes eller ikke, er mer eller mindre tilfeldig.

Du hører ofte nyansatte trenere si at i fjor var vi for dårlig trent. Kan det heller være at i fjor var spillerne for dårlig til å spille fotball fordi store deler av treningstiden ble brukt til andre ting enn å spille nettopp fotball?