Flere stolte fagarbeidere koster penger

For at flere skal få den gode starten, trenger vi et regjeringsskifte.

Publisert Publisert Nå nettopp

Administrasjonen i Vestland fylkeskommune har foreslått å kutte TAF-ordningen, som kombinerer yrkesfag med realfag og gir full studiekompetanse. Kuttforslaget har sammenheng med høyreregjeringen sin sultefôring av fylkeskommunene, mener Ap-politikerne Emil Gadolin (bildet) og Torstein Tvedt Solberg. Foto: Vegar Valde (arkiv)

Debattinnlegg

Emil Gadolin Fylkesutvalgsmedlem i Vestland fylkeskommune (Ap)

Torstein Tvedt Solberg Aps utdanningspolitiske talsperson på Stortinget

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Norge må klare å utdanne fremtidens fagarbeidere, samtidig som vi kutter klimagassutslipp ved at busser, ferger og hurtigbåter går over til klimavennlig teknologi.

Da må høyreregjeringen sin sultefôring av fylkeskommunene ta slutt. Arbeiderpartiet ønsker å satse på yrkesfag, kollektivtransport og utvikling av klimavennlig teknologi fremfor skattekutt til landets rikeste.

I Bergens Tidende 12. oktober spør høyrepolitikeren Mats A. Kirkebirkeland om yrkesfag bare er viktig i festtaler. Det spørsmålet bør han stille sine egne kolleger i sitt eget parti. Satsing på yrkesfag koster penger, men Arbeiderpartiet mener dette er en god og helt nødvendig investering i fremtidens stolte fagarbeidere.

Les også Fagbrev eller studiekompetanse? Thea (19) går et løp som gir henne begge deler på fire år

Kommune- og fylkesbudsjett er grunnlaget for at man skal kunne bo, utvikle seg og leve over hele landet ligger her.

Konsekvensen etter årevis med vanskelige fylkesbudsjett er at Vestland fylkeskommune må kutte hundrevis av millioner i løpet av få år. Deler av dette skyldes at Vestland har gått i front for å kutte store klimagassutslipp fra fergene. Det har bidratt til å utvikle teknologi som Norge og verden trenger for å lykkes med det grønne skiftet, men det er ikke gratis.

Derfor har administrasjonen i Vestland fylkeskommune foreslått en rekke kontroversielle kutt, deriblant i TAF-ordningen (teknisk og allmenne fag). Arbeiderpartiet har allerede gitt tydelig signal om at dette ikke er aktuell politikk for oss. Vi satser mer på yrkesfagene og har på Stortinget blant annet foreslått en nasjonal læreplassgaranti i samarbeid med partene, en storsatsing på mer og bedre utstyr i yrkesfagene og å styrke yrkesfaglærernes kompetanse.

Les også Slik lokker de ungdommen inn i byggebransjen

Vi er glade for at Kirkebirkeland «ikke kunne hatt en bedre start på yrkeslivet» enn han fikk på TAF. Men for at flere skal få den gode starten, trenger vi et regjeringsskifte i 2021. Det er mye som tyder på at et fylke som Vestland faktisk taper penger på å lykkes. De siste årene har vi fått enda flere ut i lære, og enda flere søker yrkesfag. Dette gir oss økte kostnader. Det er svært uklokt med et system som straffer fylker som lykkes med yrkesfag.

Med en bedre og mer forutsigbar fylkesøkonomi, og en større satsing på yrkesfagene, kan vi få flere stolte fagarbeidere i årene fremover.