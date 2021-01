Verdiskapingen skjer over hele landet

Det norske, eksportrettede næringslivet står nå i en krevende situasjon.

For å få mest mulig ut av pengene som skal styrke eksporten, er det viktig hvordan staten organiserer seg, skriver næringsminister Iselin Nybø (V). Foto: Nærings- og fiskeridepartementet

Iselin Nybø Næringsminister (V)

Norge har et mangfoldig, eksportrettet næringsliv, som skaper verdier over hele landet. For regjeringen har prioritert å ha et virkemiddelapparat som bidrar til mer verdiskapende eksport for bedrifter over hele landet. Det var viktig før koronakrisen rammet, og det er om mulig enda viktigere nå.

Eksport er avgjørende for vår fremtidige velferd. Derfor lanserte vi en eksporthandlingsplan i fjor høst, og derfor besluttet regjeringen å slå sammen Giek og Eksportkreditt Norge til én ny etat. Det gjør vi fordi vi mener en slik sammenslåing vil gjøre eksportfinansieringstilbudet enklere og mer effektivt. Det har vært gledelig å se at mange støtter beslutningen.

Det er viktig for meg å understreke at vi med dette ikke etablerer en helt ny virksomhet. Både Giek og Eksportkreditt Norge er i dag allerede lokalisert i Oslo, og finansieringstilbudet som eksisterer i dag skal videreføres. På lederplass torsdag 14. januar skriver BT: «Plasser de statlige arbeidsplassene der de hører hjemme», og støtter Frps forslag om å flytte hovedkontoret til Ålesund.

Det er positivt med statlige arbeidsplasser rundt om i hele landet. Sist ute fra Nærings- og fiskeridepartementet er det nyopprettede Dagligvaretilsynet. Det skal lokaliseres til Porsgrunn.

Verftsindustrien er blant dem som trenger Giek. Her er Kleven Verft i Ulsteinvik i Møre og Romsdal. Foto: Halvard Alvik, NTB

Det er godt mulig at Giek/Eksportkreditt en gang i fremtiden skal lokaliseres et annet sted, eller ha en organisering som tilsier et eller flere lokalkontor rundt om i landet. Men slik situasjonen er akkurat nå, har den nye organisasjonen en stor jobb foran seg med å få to enheter til å bli én.

Samtidig er det uhyre viktig at tilbudet til næringslivet ikke svekkes i denne krevende perioden. Det jobbes iherdig med både å fremme ny eksport og å sikre statens verdier i store saker der låntaker ikke har klart å betale lånet sitt. I tillegg har flere ordninger som følge av viruskrisen blitt lagt til Giek.

Giek og Eksportkreditt finansierer prosjekter ut av Norge, og kjernevirksomheten deres er å gjøre norske eksportører attraktive for internasjonale kunder. Den nye etaten må derfor samarbeide tett med mange næringer og bedrifter, samt banker, både i Norge og internasjonalt.

Eksportfinansieringsordningene er tilgjengelig for bedrifter over hele landet og innenfor alle næringer. Både Giek og Eksportkreditt Norge kjenner bredden av næringslivet svært godt.

Slik skal det fortsatt være etter sammenslåingen. Selv om vårt eksportrettede næringsliv er preget av regionale forskjeller, skal den nye etaten ivareta alle regionene som til sammen utgjør eksportnasjonen Norge. Bedrifter som har brukt tjenestene mest ligger i ifølge siste tilgjengelig tall fra 2019 i Agder, Viken, Vestland, Møre og Romsdal, Rogaland og Oslo.

Hele det eksportrettede næringslivet skal få god oppfølging av Giek/Eksportkreditt også på veien videre. Det er vår fremtidige verdiskaping helt avhengig av.