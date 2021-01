Bilens dominans i byen tilhører fortiden

Byrådet prioriterer mennesker fremfor asfalt og biler.

Jeg gleder meg til å åpne ny lekeplass på Tollbodkaien i 2023, skriver byråd for klima, miljø og byutvikling, Eline Aresdatter Haakestad. Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Eline Aresdatter Haakestad Byråd for klima, miljø og byutvikling

Forrige uke kunne byrådet fortelle at asfalten på Tollbodkaien skal erstattes av byens største lekeplass. Dette til glede for barnefamilier i hele Bergen og for alle dem som ønsker en by hvor vi setter barna først.

Fremskrittspartiets Monstad sitt svar er at dette er næringsfiendtlig. Frp vil i stedet gjøre det enklere å komme seg til sentrum med bil. På tross av partiets navn, henger Fremskrittspartiet igjen i en svunnen tid hvor fremkommelighet for bil ble prioritert foran alt annet, og styrte hvordan byen utviklet seg. Både Torgallmenningen og Festplassen har vært parkeringsplasser før, men det er få som ønsker seg tilbake dit.

Når vi tar areal fra bilene kan vi bruke plassen til bedre formål - i dette tilfellet Bergens største lekeplass. Responsen fra barnefamilier som bor i og utenfor Bergen er klar: De gleder seg til flere steder å leke i byen. Det siste året har vi også åpnet flere midlertidige lekeplasser både i og utenfor sentrum. En god by for barna, er en god by for alle.

Her på Tollbodkaien kommer det i 2023 lekeplass. Foto: Odd E. Nerbø (arkiv)

Bergen sentrum har begrenset med areal, og vi er nødt til prioritere. Jeg vil prioritere parker, lekeplasser, og la gatene brukes av gående, syklende og kollektivreisende. Både nasjonal og internasjonal forskning tyder på at det er bra for handelen. I tillegg vet vi at det er de som kommer til fots, på sykkel og med kollektiv som legger igjen mest penger i byens butikker.

I stedet for å fortsette å prioritere bilen og gjøre sentrum avhengig av privatbilisme, jobber vi for at flere kan velge buss, bane, sykkel eller beina når de skal bevege seg i Bergen. Det er helt avgjørende for å kutte utslipp, gi bedre byluft og skape en bedre by, der tilrettelegging for folk setter premissene for byutviklingen.

Det finnes dessuten bra med parkeringsplasser for de som må bruke bilen i byens parkeringshus, og Tollbodkaien brukes ikke til besøksparkering.

Ved å gi bergenserne flere tilbud i sentrum, samtidig som vi gjør det enklere å velge miljøvennlige transportmetoder, gjør vi sentrum til et hyggeligere sted å besøke og bo. Byrådet prioriterer mennesker fremfor asfalt og biler, og det vil vi fortsette å gjøre. Jeg gleder meg til å åpne ny lekeplass i 2023!