Gjøkungen i redet

Når bestemte Hurtigruten seg for å overta nyttårsfeiringen i Bergen?

Onsdag 30. desember lå syv hurtigruteskip til kai i Bergen. MS «Nordlys» på Bontelabo, MS «Finnmarken» på Skoltegrunnskaien, MS «Midnatsol», MS «Trollfjord», MS «Nordnorge» og MS «Vesterålen» i Vågen. MS «Polarlys» ligger på Nøstet og er ikke med på bildet. Foto: Jannica Luoto

Henning Warloe Bystyremedlem og hundeeier

Publisert For mindre enn 20 minutter siden

Det var gode grunner til å feire starten på 2021, ikke minst fordi det endelig ble slutt på kaos- og katastrofeåret 2020. Likevel var det ventet en rolig nyttårsfeiring på grunn av alle smittevernreglene.

Nå melder politiet i Bergen om en uventet travel nyttårsaften der mye folk var samlet i Bergen sentrum, mange for å se det årlige fyrverkeriet i regi av Bergen kommune. Oslo kommune droppet sitt fyrverkeri fordi man ikke ønsket mye folk i sentrum, Bergen kommune opprettholdt sitt.

Selv mener jeg bergenserne trengte det som pleier å være en spektakulær start på det nye året, etter alt vi alle har vært gjennom i året som gikk.

Fyrverkeri er flott og festlig for de fleste, men for den store gruppen av hundeeiere er det et tilbakevendende problem. Å være hundeeier gir mange gleder, men innebærer også et ansvar for hundens helse og trivsel.

For mange er nettopp nyttårsaften og fyrverkeri den største utfordringen. Eksperter mener at cirka halvparten av alle hunder opplever noe som likner et posttraumatisk stressyndrom i tiden etter nyttårsfeiringen. Men selv om det finnes eksempler på hunder (og andre dyr) som har rømt eller dødd av påkjenningene, klarer de fleste hundeeiere med litt planlegging å skjerme sine firbente venner i den korte tiden fyrverkeriet pågår.

Selv har jeg i fem år med hund funnet frem til gode rutiner med evakuering til et lyd- og lysskjermet soverom et kvarter før midnatt, mens gjestene kunne nyte fyrverkeriet og champagne fra stuevinduene. Ett kvarter over midnatt kunne så både hund og eier gjenforenes med sine gjester, og forhåpentligvis var det fortsatt noe champagne igjen!

Men dette var før Hurtigruten bestemte seg for å koronaankre opp skip i Bergen havn. Det begynte med daglig fløyting på det som kanskje fortsatt heter skipets tåkelur (?). Bergen er en stolt havneby, og som politiker har jeg vært med på mange vedtak og initiativer for å utvikle dette, også å tilrettelegge for Hurtigrutens virksomhet og Bergens rolle som snuhavn.

Å høre det korte signalet fra skip som ankommer eller forlater Bergen er en fin del av byens sjel. Men den sammenhengende kakofonien fra hurtigruteskipenes fløyter i over én time (!) før og etter midnatt denne nyttårsaften, var ren terror.

Lyden var så kraftig og intens over hele Bergen sentrum at den også overdøvet fyrverkeriet. Og lydskjermete rom som tidligere har fungert, var nå ikke tilstrekkelig. Kun lyden av sivilforsvarets luftvernsirener kan måle seg med lydene fra Hurtigruten. Men både disse og et fyrverkeri er forhåndsvarslet og varer noen få minutter, og er derfor håndterlig.

Hurtigruten fortsatte med sin lydterror helt frem til kl. 00.45, det var nærmest uutholdelig. Jeg tror mange hunder vil slite med senskader som følge av dette, og ber Hurtigrutens ledelse om en forsikring om at dette ikke skal gjenta seg.

Hurtigruten har jo ikke det beste omdømmet etter 2020, og trenger kanskje ikke flere riper i lakken?