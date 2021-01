Regjeringen må slutte med å putle

Steng ned alt i en måned. Det er det eneste som hjelper.

Nå gir folket snart opp, for det blir ikke bedre allikevel, mener Remi Berg. Foto: Privat

Remi Berg Blogger

Julefeiringen er over. I høytiden var mange kanskje litt groggy og hadde rennende nese, men satset på at det var en lett forkjølelse. Folk droppet å teste seg for korona, fordi de var redde for å ikke kunne spise ribbe med familien. De var redde for å ikke kunne dra på hytten eller invitere til festmåltid. De risikerte heller å smitte mange andre.

Det vi sitter igjen med, er høyere smitte og bekymring for enda en ny smittebølge. Det blir sånn, når vi får det såpass fritt som før jul. Det er på tide at regjeringen slutter med å putle!

De har nå forsøkt og forsøkt i det små. De strammer inn, løser opp, strammer litt til og løser opp igjen. Slik holder de på. Og smitten, den bare fortsetter å øke. Nå har det berømte R-tallet steget til 1,4. Det er på høyde med høstens smittetopp.

Er det ikke nå på tide å stenge ned alt som er, slik at vi kan bli kvitt dette? Det er mennesker som har holdt seg hjemme siden 12. mars. De sitter med hjemmekontor og har isolert seg i ni måneder. Det er kjempebra jobbet, men det er en stor andel mennesker som ikke bryr seg.

Regjeringen strammer inn, løser opp, strammer litt til og løser opp igjen. Det holder ikke, mener innsenderen. Foto: Jil Yngland

Regjeringen har putlet og plottet og gitt anbefalinger som få mennesker følger. Sånn er det bare. Det kan gis så mange anbefalinger de bare vil, men det eneste som hjelper er påbud og forbud. Vi er ved et punkt hvor folket gir opp snart, for det blir ikke bedre allikevel.

Enten må det gjøres på en ordentlig måte, eller så får vi bare leve med denne smitten, høye smittetall og en hverdag ingen ønsker. Det må bli en slutt på at det skal prøves ut ting og tang for å se om smitten går ned.

Steng ned alt i hvert fall i én måned, så skal du se at smitten vil avta mye. Det er det eneste som fungerer. Etter kort tid tror jeg vi vil se en stor virkning av dette, og pilen kan igjen peke i riktig retning. Dette skjønner de fleste av oss, og det er det eneste som må til for at vi skal klare å snu dette.

Alt annet er nå forsøkt siden sommeren 2020, uten å lykkes! Nå er vi lei, alle sammen. Steng ned alt, dropp hytten, og hold deg hjemme hos deg selv. Gjør noe nå, slik at vi kan få et bedre 2021 uten covid-19!