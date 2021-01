Engler og prinser fins

Et minne fra koronaåret.

På vei hjem fra Kyrkjetangen ble det full stopp for Kari Engebretsen. Heldigvis kom prinsen! Foto: Bjørn Erik Larsen (arkiv)

Kari Engebretsen Bønes

Publisert Publisert Nå nettopp

Debatt Dette er et debattinnlegg. Innlegget er skrevet av en ekstern bidragsyter, og kvalitetssikret av BTs debattavdeling. Meninger og analyser er skribentens egne.

Søndag og sol og kanskje siste godværsdag i 2020. Bønesfolk strømmet ut på tur – mange til Kyrkjetangen og Nordåsvannets blanke flate. Jeg på handikapskuter på det bratte gangveisystemet. Nøt frisk luft under høye trær, ennå med litt høstfargede blad.

Glad over å være en del av det hele humpet jeg frem på min doning. Kom meg nesten ned til vannkanten og mestret å snu uten å sette meg fast.

På vei hjem, i tunnelen under bilveien, kjørte jeg med hjertet litt i halsen og øynene på batterimåleren. Hadde akkurat følt meg kjempeflink da hellet forlot meg med et smell. Der sto jeg fast med tomt batteri.

Kari Engebretsen sto fast med tomt batteri på handikapskuteren. Foto: Privat

Gammel dame i nød. Turfolket vek unna. Koronaavstand? Hvor ble mitt mot av? For veldig kort tid siden tok jeg selv motbakkene i lange steg.

Med veldig tynn stemme meddelte jeg damen på taxisentralen at jeg sto under noen trær med en tung doning på en gangvei. Vi finner deg, svarte engelen. Jeg begynte å føle meg veldig liten og utsatt. Forsto at bensinstasjonen langt nede i bakken og bort en flate, var nærmeste handikaptaxi-mulighet.

Da kom prinsen! Den kjekke karen med grått skjegg og mørke solbriller vek ikke unna for korona. Han snudde skuteren og overtalte meg til å sette meg på og styre med bremsen i full fart ned bakken og bort til bensinstasjonen. Jeg hylte litt som en småpike, og han løp bak og ropte: «Jeg er like bak deg!»

Jeg fikk aldri takket ham skikkelig. Ei heller sett ordentlig på ham så jeg kunne kjenne ham igjen. Men engler og prinser fins.