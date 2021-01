Når ble det lovlig med maktbruk av slike dimensjoner?

Hva gjorde politiet før, når de ikke hadde bæretillatelse og våpen til slike oppdrag?

Her i Ibsens gate ble en 39 år gammel mann skutt av politiet om kvelden 21. desember. Han døde samme natt av skadene. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Benedicte Schmidt Bergen

I førjulstiden ble det oppfordret fra morgen til kveld, i alle medier, kanaler og sågar fra øverste hold, statsministeren, ministre og ulike instanser innen helsevesenet om at det er ekstra viktig, særlig i dette «koronaåret» å ta vare på hverandre, bry oss om og ta kontakt med dem som vi vet er ensomme, syke og alene.

For all del – ring krisetelefoner, ikke gjør noe overilt. Det er hjelp å få.

Tomme ord og løfter? Spill for galleriet? Jeg bare spør.

For når noen omtenksomme medmennesker faktisk gjør som de blir oppfordret til, nemlig ringer og ber om hjelp til en psykisk syk person, så kommer det jaggu mannsterkt politioppbud bevæpnet og skyter mot en 39 år gammel syk mann. Mange representanter fra brann og -helsevesen var også på åstedet, meldte mediene. Så her skulle det vel være mulig å kunne overmanne én enkelt person?

Når ble det lovlig med maktbruk av slike dimensjoner, med påfølgende fatalt utfall i vår rettsstat, lille trygge Norge? Dette er tilnærmet amerikanske tilstander. Menneskeverdet settes høyt. Alle har de samme rettigheter til trygghet og sikkerhet.

Psykisk sykdom er åpenbart komplekst, mangesidig, uforutsigbart, med et svært individuelt forløp, utvikling og reaksjonsmønster. Like fullt gjelder de samme rettighetene.

Hendelsen i Ibsens gate 21. desember er under etterforskning av Spesialenheten. Her er etterforskere fra Kripos på plass i gaten. Foto: Jannica Luoto (arkiv)

Jeg antar at utrykning og håndtering av tilfeller med psykisk sykdom og rus knyttet til husbråk ikke er et uvanlig oppdrag. Et nærliggende spørsmål blir naturligvis: Hva gjorde politiet før når de ikke hadde bæretillatelse og våpen til slike oppdrag?

Ble det brukt alternativ som skjold, visir, knivsikre vester, jakker, bukser, pepperspray og så videre?

I så fall: Hvorfor ikke anvende slike remedier fortsatt. De tar ikke liv.

Hvis det er nødverge, fare for egen eller andres liv, og man i henhold til lovverket ser seg nødt til å bruke våpen, hva med å uskadeliggjøre vedkommende med å sikte på en fot, for eksempel?

Jeg har sagt det før og gjentar så gjerne ordtaket: Du skal ikke tåle så inderlig vel, den urett som ikke rammer deg selv.

Hele mitt liv har jeg hatt respekt og tillit til politiet og myndighetene. Nå er jeg sjokkert og håper inderlig noen må stå til ansvar. En slik samfunnsutvikling må man ta avstand fra.