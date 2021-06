Her er våre krav til nye Dokken

Snever bedriftsøkonomi må ikke knuse den enestående muligheten til å løse storbyproblemer.

Naboene i Torborg Nedreaas gate har lenge ønsket trafikken bort. Det sørger dessverre ikke de nye planene for Dokken i stor nok grad for, skriver fire velforeninger i dette innlegget. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Ørjan Kjærstad Styreleder, Møhlenpris vel

Tormod Carlsen Styreleder, BergenByliv, paraplyorganisasjonen for velforeninger og sentrumsentusiaster

Liv Inger Christiansen Nestleder, Sydnes og Nøstet vel

Gisle Andersen Styreleder, Nøstet, Verftet og Klosteret vel

Noe av det første Roger Valhammer gjorde som fersk byrådsleder, var å åpne Bergens første Bylab. Der kom visjonene han bør ta med seg når byrådet nå skal behandle arealstrategien for nye Dokken.

Målet med bylaboratoriet er bred involvering, ikke bare fra fagfolk og profesjonelle, men også beboere, velforeninger og andre engasjerte, for å gjøre Bergen til en enda finere by å bo i.

Den først bylaben i mai 2019 var om Dokken. Imponerende mange vanlige beboere tok seg fri fra jobb en hel dag for å delta. Etter mange foredrag før lunsj, ble de satt i grupper med fagfolkene og proffene for å komme frem til visjonene for nye Dokken. Den største endringen av Bergen sentrum siden bybrannen i 1916.

Det fantastiske når man kommer sammen for å diskutere hva som er best for byen, er at det er mye det er lett å bli enige om, i hvert fall tilsynelatende. Det måtte være mange boliger, ikke bare for de rike, men også for småbarnsfamilier med lav inntekt.

Skala er viktig. Ikke høye hus som virker knugende når man går i gatene, men tett og kompakt, som Bergen sentrum på sitt beste. Variert mangfold med gode uterom, sambruk og nullutslipp.

Visjonene ble tatt med videre i oppfølgende bylab og lå til grunn for de tre parallelle oppdragene i 2020. Visjonene er i og for seg også med i forslaget til arealstrategi. Helt til det konkretiseres. Det er da skuffelsene kommer.

Slik visualiseres Dokken i 2050 i Bergen kommunes utkast til arealstrategi. Foto: Bergen kommune

Den første skuffelsen er at de ikke engang har forsøkt å løse utfordringen med å binde sammen dagens sentrum med den nye bydelen.

Torborg Nedreaas gate er i dag en trefelts hovedinnfartsåre til sentrum fra vest, men den er regulert til å skulle bli miljøgate. Det foreslår arealstrategien å oppheve. De vil beholde den som en trafikksperre, og dermed gjøre den nye bydelen til en øy isolert fra sentrum.

Bybanen vil de i traséforslaget til dagløsning ha lenger ute, og dermed frata den verneverdige Nøsteboden kontakt med sjø og utslette Nye Sydnes sjøbad. Det verste er at Bybanen ikke kommer før om lenge.

I mellomtiden vil det dødsdømte sjøbadet og området rundt Nøsteboden stå til forfalls, og det eneste beboerne i dagens Dokken har å se frem til, er enda mer trafikk.

Den andre skuffelsen er mangelen på boligsatsing. Arealstrategien foreslår altfor mye areal til næring, som om problemet for Bergen sentrum er for lite rushtrafikk. Bergen og andre storbyer har et boligproblem.

Boligmiksen matcher ikke behov og økonomi til folk flest, selv om veldig mange ønsker å bo der det er mest miljøvennlig at folk flest bor, nemlig i sentrum. I Oslo synker nå boligprisene mens de stiger i omegnsbyene. Det kalles en utflyttingstrend. Stadig flere foretrekker lengre reisevei til jobb i bytte mot en bolig de kan trives i.

I stedet for å løse dette boligproblemet, snakker mange politikere om viktigheten av et større arbeidsmarked, altså mer pendling. De har åpnet for gigantiske satsinger på Intercity-tog til pendlerbyene på Østlandet og motorvei til Sotra og Stord.

Og selv om det koster hundretalls milliarder, har de regnet ut at det er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Fordi det utvider arbeidsmarkedet. Den samme regnemåten brukes ikke når man skal se på hva som er mulig å få til i Dokken. Det burde man.

Det samfunnet sparer på infrastruktur og får i miljøgevinst på at folk kan gå eller sykle til barnehagen og videre til jobben, er gigantisk. Det ble påpekt i bylaben. Selvfølgelig. Det er innlysende. Men, det støter altså mot et system som sier at dyre veier er det lov å gjøre lønnsomme, mens fornuftig satsing på byutvikling må underlegges snever bedriftsøkonomi.

Da blir det mest næring, mer pendling og få, men høye boliger og dårlig bymiljø. Det må ikke være sånn! Kommunen er grunneier i Dokken. Staten kan gi tilskudd til å flytte ut havnen. Penger de fort kan regne hjem hvis de begynner å se på klima og samfunnsgevinsten.

Her er våre konkrete krav til arealstrategien:

Torborg Nedreaas gate defineres som en miljøgate. Trafikk til sentrum eller Klostergarasjen føres gjennom tunnel eller kulvertløsning. Trasé for bybane endres slik at Nøsteboden beholder sjøkontakt. Andelen areal avsatt til boligformål økes betydelig, det tilrettelegges for rimelige boliger for familier. Bergen kommune sikrer dette gjennom å være tomteeier og tilrettelegger for bygging av boliger tidlig i utbyggingen. Staten må inn med bidrag! Økt bruk av blandet formål slik at det blir en bydel hvor det er aktivitet hele døgnet. Bygg lavere og mer kompakt, med hovedvekten på tre til fem etasjer, i tråd med Bergens byggeskikk og vedtatte strategiplaner. Under og ved siden av Puddefjordsbroen kan det med fordel være høyere bygg med næringsformål/allmennyttig formål – utformet slik at de skjermer den nye bydelen for trafikkstøy. Flere mindre hoper og kanaler vil forlenge sjølinjen og gi rom for økt sjøkontakt for flere. Behovene til tunge aktører som Havforskningsinstituttet, Akvariet, og danskefergen må være underordnet visjonen om å bygge en ny bydel i sentrum. De beste tomtene må settes av til folk og byliv, ikke til biler og arealkrevende bygg som står tomme store deler av døgnet. Bilfergene bør derfor flyttes ut av bykjernen og en blå bybane bygges ut.