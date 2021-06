Bergen mangler boliger for barnefamilier

Den stygge, markedsstyrte fortettingen er ødeleggende for byen og dens barn.

Innsenderen er tidligere driftssjef for Bybanen og mener han selv har bidratt til å forringe Bergens kvaliteter. Foto: Marita Aarekol (arkiv)

Jeg flyttet fra Trondheim til Bergen nyttår 2007 til en stilling som driftssjef i Bybanen. Og trives lite med at jeg gjennom det valget også har bidratt til å forringe Bergens kvaliteter.

Bybanen er en suveren løsning for Bergen. Men det som skjer rundt den, er ikke bra.

Den stygge, markedsstyrte fortettingen er ødeleggende for byen!

Direktør i plan- og bygningsetaten, Bergen kommune, Mette Svanes har 08. juni i BT et forsvarsinnlegg for den ødeleggende fortettingen rundt banen. Og slik jeg kjenner Bergen kommune og fylkeskommunen, tror jeg Mette Svanes nå ville vært suspendert om ikke innlegget hennes passet med ansvarlig politikers ideer.

Ideene som presenteres er ikke gode.

«Om eldre flytter i leilighet, blir eksisterende familieboligene som vi har mange av i kommunen, ledige for nye barnefamilier.» Mener byråden og direktøren.

Det er godt mulig at det er en trend i 2021 at 68-ere flytter til en leilighet. Jeg er ikke 68-er og vil aldri flytte bort fra min hage! Og det er svært lite trolig at det blir en trend at unge par med to eller tre barn flytter inn i fortetningsområdet Kronstadparken, «Danskebåten» på Paradis eller rundkjøringskarusellen på Lagunen.

Unge par med barn flytter til en enebolig i Strileland.

«Politikk er mulighetenes kunst», skriver innsenderen. Han mener dagens politikere kan lære av 1920-tallets regulering av hagebyen Finnbergåsen, der han selv bor. Foto: Bergen byarkiv

Jeg har alltid synes at det har vært vanskelig å forholde seg til kollegaer og politikere uten visjoner og ideer. Men defaitisme,- troen på nederlag, er faktisk noe nytt for meg. Og aldeles uutholdelig.

Direktøren skriver: «Befolkningsutviklingen viser sterk vekst i gruppen over 60 år, både som følge av store barnekull etter krigen og at de eldre lever lenger. Økonomiske konjunkturer har gitt lavere innvandring, og sammen med lave fruktbarhetstall gir det en veldig beskjeden økning av barnefamilier.»

Ja. Da blir det vel slik?

Men kjære direktør og byråd: Politikk er mulighetens kunst! Slik Bergens politikere gjorde på 20-tallet. Da de regulerte hagebyen Finnbergåsen. Og førti år senere kjøpte datidens vise bergenspolitikerne Fyllingsdalen av Fana.

Bergen trenger flere barn! I alle bydeler! Uten barn, og uten rimelige barnefamilieboliger med hager og plass for trampoliner og aquaplay, hvem skal spasere i gåbyen deres?