Vi kan være veldig fornøyde med hvor raskt det vitenskapelige samfunnet har respondert, skriver seniorforsker Sonal Patel ved Veterinærinstituttet. Hun er utdannet innen mikrobiologi og har spesialisert seg innen virus og immunsystem. Foto: Eivind Senneset

Sonal Patel Seniorforsker ved Veterinærinstituttet

Jeg er fan av vitenskapen. Fra det synspunktet lever vi i en spennende tid.

Team av forskere på tvers av ulike fagområder leter etter svar på de mest presserende spørsmålene, fra klimaendringer til kreftbehandling til nanoteknologiforskning. Vi lærer å håndtere kunstig intelligens, og vi tester genterapier.

I år har vi sett hvordan et ukjent virus som ble oppdaget i Wuhan, Kina, ble en global trussel, samtidig som den vitenskapelige verden gikk sammen og skapte lovende vaksiner på rekordtid.

Flere trinn førte til suksess:

Først identifiserte forskerne den genetiske sammensetningen av viruset og utformet diagnostiske tester.

Deretter skapte de modeller av overflatestrukturer gjenkjent av immunforsvaret som fremmedstoff for å se om kroppen ville lage antistoffer mot dem.

De studerte også hvordan hvite blodlegemer reagerer på viruset, hvilke hovedsignaler de utveksler og hvorfor ukontrollert betennelse kan ha dødelige effekter.

I tillegg til vaksiner har det vitenskapelige samfunnet produsert over 75.000 publikasjoner om alle tenkelige aspekter ved covid-19. Dette er den mest omfangsrike samlingen av litteratur viet til ett emne på et år.

Takket være tidligere arbeid med SARS og andre virus, startet ikke arbeidet med koronaviruset fra bunnen av. Nye brikker i puslespillet kunne forankres i eksisterende kunnskap.

Resultatet er en vaksine med over 90 prosent effekt fremstilt på rekordtid. Vi kan være veldig fornøyde med hvor raskt det vitenskapelige samfunnet har respondert og hvor langt vi klarte å bevege oss i løpet av ett eneste år.

Dette viser at det er viktig å støtte og utvikle vitenskap på alle nivåer og på alle områder.

Vaksineringen mot covid-19 kan begynne i Norge i romjulen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Samtidig har menneskene visst at de er tilpasningsdyktige og åpne for nye løsninger. Vi har hjemmekontor, videomøter og videokonferanser, og vi sitter i hver våre stuer og driver sosiale aktiviteter med slekt og venner over hele jorden uten å møtes fysisk.

Samtidig florerer det av konspirasjonsteorier og skepsis til vaksinering. Fra flere rundt meg har jeg hørt skepsis basert på frykt for bivirkninger og usikkerhet på om det er noe hold i konspirasjonsteoriene.

Det er dette som gjorde at jeg følte behovet for å skrive dette innlegget. Utviklingen av kunstig intelligens og vår vilje til datadeling blir i enkelte tilfeller brukt til å spre falske nyheter og informasjon uten forankring i vitenskap.

Man kan si mye godt om sosiale medier, men det er ikke nødvendigvis rette plassen å søke balansert og underbygget informasjon. Vi må greie å skille klinten fra hveten.

Selv de med en viss skepsis til vaksiner, bør basere seg på vitenskap, ikke konspirasjonsteorier og udokumenterte påstander. Har man fakta, kan man møte myndighetenes vaksinasjonsprogram med et åpent sinn.

Vaksine bygget på RNA-et til koronaviruset blir ikke en del av vårt genmaterial. At vi ser svake bivirkninger er som forventet, og er faktisk et godt tegn da det bekrefter at kroppen vår kjenner igjen det fremmede og bygger immunforsvar mot det.

Da blir vi beskyttet. Flokkimmunitet er viktig for at vi kan vende tilbake til et normalt liv og redde oss fra den utviklende globale krisen.

Vitenskapen har jobbet døgnet rundt for å komme oss til unnsetning, nå er det vår tur å gjøre vår samfunnsplikt ved å være åpen for å bli beskyttet.