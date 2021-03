Dette handler ikke om likestilling, men om hva som er best for babyen

Man kan ikke lulle seg inn i likestilling og ignorere biologien.

Hadde Melby og Venstre virkelig vært opptatt av fars tid sammen med barnet, ville de sporenstreks ha sørget for at han hadde individuell opptjeningsrett uavhengig av om mor er i jobb, skriver Kristine Rande Nesheim. Foto: Privat

Kristine Rande Nesheim Journalist i ulønnet permisjon

Venstre-leder Guri Melby innleder nylig et innlegg i BT med å kritisere forslaget om å gi foreldre fri fordeling, ved å si at «Det fratar barna muligheten til å knytte seg like tett til begge foreldre.»

Å hevde at det er noen uker eller måneder ekstra permisjon til far som avgjør tilknytningen gjennom et 18 år langt liv, er latterlig.

Videre argumenteres det med at dersom fri fordeling innføres, vil mor ta mer. Det er oppsiktsvekkende at Melby ikke ser sammenhengen. Er det slik at Venstre ønsker å innføre en regel som passer færrest mulig familier? Eller tror hun at samtlige fedre i landet er så tafatte at de ikke tør å kreve permisjon fra samboer/kone eller arbeidsgiver? Jeg har i hvert fall litt større tro på mannen enn som så. Kanskje er det en veldig god grunn til at flest kvinner tar mest permisjon?

Tidligere gikk Guri Melby ut i VG og sa at partiet har mistet velgere i egen aldersgruppe:

«Så er det veldig mye som tyder på at vi mister en del velgere når de går over i den fasen jeg er i nå. De med små barn, som kanskje ikke har så mye tid til å engasjere seg i de store ideologiske kampene, men er mer opptatt av hverdagsutfordringer.»

Guri Melby og Venstre er imot KrFs forslag om å gi foreldre friere fordeling av foreldrepermisjonen. Foto: Jil Yngland, NTB

Problemet er at hun selv ikke tar hverdagsutfordringer på alvor. Man skal nemlig ha ganske store skylapper på seg for å klare å totalt ignorere alle historiene fra foreldre som synes tredelingen gjør hverdagen vanskeligere. Det er ikke slik at babyer på syv–åtte måneder automatisk spiser fast føde eller tar flaske, og det er ingen selvfølge at mor bor i så kort avstand at hun bare kan spasere hjem fra jobb for å gi bryst. Noen babyer er klare for at far tar over etter syv måneder, mens andre trenger mamma hjemme litt lenger.

Man kan ramse opp i det uendelige hvorfor en fastlåst permisjonsfordeling ikke er gunstig for størsteparten av innbyggerne, og hovedgrunnen er at alle familiesituasjoner er ulike.

Guri Melby nevner likestilling som et argument, og sier samtidig at vi er nødt til å være strenge på hvor mye permisjon som skal betales av staten – men at alle kan «velge å være hjemme ulønnet». Hun vet veldig godt at flere kvinner tar ut ulønnet permisjon etter at tredelingen kom, men gir blaffen i hvordan det påvirker likestilling negativt. Hun legger altså, med viten og vilje, opp til et løp der flere kvinner taper rettigheter. Melby, du slår et slag for likestilling, men er samtidig med på å dra den tilbake i tid. Godt jobbet.

Hadde Melby og Venstre virkelig vært opptatt av fars tid sammen med barnet, ville de sporenstreks ha sørget for at han hadde individuell opptjeningsrett uavhengig av om mor er i jobb. Men det blir kanskje for dyrt, Melby? Da er det så klart mer lønnsomt at tredelingen sørger for at kvinner tar ulønnet permisjon, og at mange fedre dropper å ta ut sin kvote.

«Psykologforeningen støtter tredelingen og karakteriserte den i sin høringsuttalelse som et «universelt forebyggende tiltak som kan bidra til å fremme barn og unges psykiske helse», skriver Melby videre.

Hun velger her å ikke nevne dem som har vært kritiske til tredelingen. Blant disse kan nevnes: Ammehjelpen, Norsk Sykepleierforbund og Jordmorforbundet. Det fryktes at amming vil nedkortes som følge av den nye ordningen. Er det viktigere at mor kommer raskt tilbake i jobb enn at babyen får morsmelk lengst mulig? I tilfelle har Melby skremmende preferanser.

«Et system som legger opp til at mor passer barn og far er i jobb, er femtitallets logikk.» Nei, Melby, dette blir for banalt.

Et system som lar foreldre bestemme permisjonen selv, legger ikke opp til at mor tar en større del. Det legger opp til at man kan velge. At mange velger annerledes enn Melby og Venstre kunne tenke seg, er en helt annen sak.

Det er på høy tid at Melby tar av seg skylappene og begynner å leve i virkeligheten. Foreldrepermisjon handler ikke om likestilling, men om at hver enkelt baby skal få den løsningen som er best for dem første leveår. For noen er det far, for andre er det mor. Det er realiteten. Aksepter det.