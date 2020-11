Den første tiden med baby er unntakstilstand

Flere får fødselsdepresjon i pandemiens tid. Basert på egen erfaring har jeg noen råd til nybakte foreldre.

«Da jeg nylig fikk mitt tredje barn, handlet det mye om å forebygge en ny runde fødselsdepresjon», skriver Marthe Austegard. Foto: Privat

Marthe Austegard Bergen

Pandemien satte alt i samfunnet på vent, bortsett fra kaoset innenfor husets fire vegger. Mange sto i store omsorgsutfordringer uten å motta nødvendig hjelp.

Hva skjedde i vår, da et av tiltakene i kampen mot korona ble å droppe barselgrupper og ha kortere konsultasjon hos jordmor? Da besteforeldre ikke kunne treffes? Da psykologen var i karantene, og storesøsknene var hjemme hele barseltiden fordi skole og barnehage var stengt?

Ifølge NRK viser Helsedirektoratets tall at en høyere andel fikk diagnostisert fødselsdepresjon i vår, enn tidligere. Bladet KK skriver også om flere deprimerte mødre under pandemien.

I tillegg til pandemiens innvirkning på psykisk helse, antas det at endringer i barselomsorgen i Norge, med kortere liggetid på føden, også spiller inn.

Selv fikk jeg nylig mitt tredje barn. I dette svangerskapet har mye handlet om å forebygge at vi skulle oppleve en ny runde med fødselsdepresjon i hjemmet, slik jeg har hatt før.

For oss har forebyggingen bestått i å forsøke å sikre oss mye av det positive, og forhindre mye av det vi vet har negativ innvirkning på oss og vårt stressnivå.

Vi har lært at vi trenger søvn, og at jeg trenger frisk luft og mosjon.

Når vi i mindre grad kan omgås ekte folk som snakker ærlig om hverdagen med baby, har jeg følgende syv råd, basert på egne erfaringer:

Skriv ned de hyggelige og positive tingene som skjer, slik at du kan se at de finnes, dersom det kommer mørke dager. Venner og familie kan bidra med å sørge for hyggelige øyeblikk ved å levere en middagsrett på døren, eller sende et fint kort hvor man minnes om at det garantert kommer kjekke dager! Gå ut hver dag. Lytt til radio! Det er live, og du er en del av en større gruppe som hører på det samme. Spør om det som ikke er lov. Om det hjelper å ha med partner på helsestasjonen – spør om det! Ønsk deg hjelp. Selv har jeg veldig tro på Marte Meo-veiledning, og skulle ønske at jeg ble tilbudt dette da jeg strevde. Ikke bare kan veiledningen snu et negativt samspill mellom mor og barn, men også minske symptomene på depresjon. Unngå perfekte mammablogger og Instagram-kontoene til dem som har babyer som sover mens de baker og vasker og velger morgendagens garderobe.

For snart to år siden skrev Marthe Austegard sitt første innlegg om fødselsdepresjon. Nå registerer hun at flere opplever dette under koronaen. Foto: Tor Høvik (arkiv)

Min samboer og jeg kartla hvilken hjelp vi har tilgang på i nettverket vårt, og vurderte grundig hva vi turte å be folk om. Vi beslagla blant annet en av svigermors ferieuker og ba om husmorvikar hele første barseluken.

Vi kontaktet familiestøtteprogrammet Home Start for å undersøke om det var noe for oss. Vi ba om middager vi kunne ha på lur i fryseren, om storhandling fra dem som disponerer bil og så videre.

Samboeren min begynte en prosess for å få mulighet til å arbeide redusert. På denne måten senket vi stressnivået i familien betraktelig.

Jeg har spart og sparer ennå til måneder med ulønnet permisjon, slik at det ikke haster å kose seg med minstemor.

Vi har huskelapper som minner meg på at den første tiden med baby ikke setter standard for hvordan familielivet skal være. Den første tiden skal man ikke finne oppskriften på et harmonisk familieliv; man skal leve fra dag til dag og sakte, men sikkert mestre en ny hverdag.

Det har stor verdi å bli minnet på at den første tiden med baby er unntakstilstand. Det har stor verdi å møte andre mødre som heller ikke får babyen til å sove på rygg under sin egen dyne. Det å være flere sammen. Å få støtte og hjelp. Å føle fellesskap.

Fakta Hjelp ved fødselsdepresjon Helsesøster kan henvise til psykologen ved helsestasjonen, gratis tilbud. Fastleger kan henvise til Distriktspsykiatrisk poliklinikk (DPS).

Dersom man blir sykmeldt, kan far eller medmor overta permisjonen.

Kirkens Bymisjon har tilbudet «Home start», hvor familier kan få besøk og hjelp et par timer i uken. Les mer

Tiden med en nyfødt krever nye sider av oss. Fremfor «kos deg» burde vi si «øv deg» eller «prøv deg». Det er viktig at de som er nye i foreldrerollen, vet at det er normalt å nyte babyen, normalt å bli sint på babyen, normalt å synes at babyen er superskjønn, stygg, irriterende, krevende og herlig.

De første ukene er veldig emosjonelle, og det er vanlig med triste følelser oppi det hele.

Hvis du opplever en veldig vanskelig tid, så husk på at ting endrer seg raskt i spedbarnsmånedene. Hverdagen vil garantert bli annerledes og kreve andre sider av deg.

Prøv å tenke at ting ikke er fastlåst. Sann mine ord, dersom du en måned må lage nistepakke kvelden i forveien og bare får spist når du er på trilletur, kan det være deg som neste måned sitter på kafé med en nyanskaffet venn og en smørblid baby.

Fremfor å få panikk for at kosemånedene ble alt annet enn kos, legg til rette for at hverdagen etter permisjon kan romme mye kos. Det er det som er livet.

Det er lov å sørge over drømmer som ikke ble noe av, men man må prøve å ikke ta sorgene på forskudd, og få hjelp til å tilrettelegge for en bedre fremtid.

Lykke til, alle med baby nå som det er pandemi i samfunnet, og la oss huske på at det hjelper å si ting høyt!

Selv det utenkelige er det garantert noen andre som også tenker.