Som gravid er man aldri alene

Nesten levedyktige fostre bør ha rett til egen medisinsk vurdering.

Forfatter Sandra Lillebø mener forslaget om senabort er et ubegripelig verdipolitisk sleivskudd få måneder før valget. Foto: Alice Bratshaug (arkiv)

Sandra Lillebø Medlem i SV

Jeg stiller meg med dette i rekken av SV-medlemmer som er svært skuffet over landsmøtets vedtak om senabort. Dersom forslaget innebærer det kvinnepolitisk leder og Sosialistisk Ungdom definerer det som, kan alle kvinner velge å ta abort uavhengig av medisinske kriterier frem til uke 22 av svangerskapet.

Foruten at dette er et ubegripelig verdipolitisk sleivskudd bare måneder før et valg der vi desperat trenger en ny retning for Norge, synes jeg det er rart at et parti som er så opptatt av hvor avhengige vi alle er av fellesskapet, ikke klarer å se at nettopp den tiden man er gravid er det punktet i livet hvor fellesskapet fremstår i all sin fylde, på godt og vondt.

Som gravid er man aldri alene, og man har heller ikke alene ansvar for livet i magen. Tvert imot er dette den livsfasen hvor man er dønn avhengig av at familie, venner og samfunn stiller opp for en selv og barnet.

Men det å være gravid er også å gradvis romme et annet menneske, som etter som svangerskapet skrider frem i stadig større grad får sitt eget rettsvern. Selv om det utvilsomt er kvinnen som er barnet nærmest, kan hun ikke være alene om å bestemme over dets liv og død når det nærmer seg grensen for levedyktig.

Dette er et prinsipp som jeg mener bør gjelde helt uavhengig av at kvinner flest tar vel overveide etiske valg, og at det nok ikke er noen andre som er mer klar over hvilke moralske dilemmaer en senabort medfører, enn nettopp gravide kvinner.

Jeg har selv vært i en situasjon hvor jeg 20 uker på vei måtte ligge i timevis på en undersøkelsesbenk mens den ene spesialisten etter den andre kom inn i rommet for å se på ultralydbilder og vurdere tilstanden til barnet jeg hadde i magen, som det viste seg hadde en alvorlig tilstand.

Det endte godt noen uker senere, likevel husker jeg dette som kanskje den mest sårbare situasjonen jeg noen gang har vært i. Jeg er fremdeles dypt takknemlig for at jeg var så heldig å utelukkende bli møtt med forståelse, empati og tålmodighet.

Det er tilsvarende opprørende å høre om kvinner som har blitt møtt med fordømmelse, avvisning og ressursmangel i så dramatiske livssituasjoner. Nemndsystemet bør derfor gjennomgås grundig for å sikre at alle gravide blir fulgt opp på en helsemessig forsvarlig måte.

Å frata nesten levedyktige fostre retten til en selvstendig medisinsk vurdering, er ikke løsningen.