En stor takk til Maren Elise Skjerlie Gilling som ærlig deler sine personlige erfaringer om mobilbruk i samvær med barna sine i BT 10. november. Sannsynligvis vil hennes refleksjoner inspirere andre foreldre til å vurdere sin egen praksis og bidra til at flere reduserer mobilbruken når barna er våkne.

I 2017 har 80 prosent av befolkningen smarttelefon. I aldersgruppen 25-44 år, hvor foreldre befinner seg, oppgir drøyt 95 prosent at de ofte bruker mobilen til å kople seg til internett.

Vi er fire helsesøstre som nylig publiserte en fagartikkel i Sykepleien.no: «Mobilbruk kan skade samspillet med barnet». Her fokuserer vi særlig på foreldrenes mobilbruk i barnets første levemåneder. Tidlig samspill mellom foreldre og barn har stor betydning for spedbarnets utvikling, og mobilbruk virker distraherende og kan gi mindre oppmerksomhet til barnet.

Samspill mellom foreldre og barn handler om overføring av informasjon, regulering av atferd og følelse av samhørighet. Barn har kapasitet til å ha sosial kommunikasjon med andre allerede fra fødselen, og omsorgspersonene vil være spesielt betydningsfulle i den første tiden. Ansikt-til-ansikt-kommunikasjon er svært viktig i et samspill. Bare en time gammel kan barnet etterlikne forelderen og ta del i en dialogliknende kommunikasjon.

Kvaliteten på tidlig samspill antas å ha betydning for barns videre utvikling når det gjelder regulering av følelser og tilknytning til omsorgspersonene. Hyppige brudd i kontakten mellom barn og foreldre oppstår om man stadig skal sjekke mobilen, noe som kan stresse barnet.

Barns evne til å regulere stress er ikke ferdig utviklet, og stress er ugunstig i en sensitiv periode for hjernens utvikling. Mobilbruk opptar foreldrenes konsentrasjon, og det fører til at barnet opplever dem som utilgjengelige, selv om foreldre og barn har god kontakt mellom avbrudd i samspillet.

Hva er for mye mobil? Barn tåler brudd i samspill uten at dette gir varige skader, men utstrakt mobilbruk kan være urovekkende da bruddene vil være både hyppige og mer omfattende. Selv om vi i dag ikke har tilstrekkelig kunnskap om foreldres mobilbruk og påvirkning på samspillet, viser forskning at hyppige brudd i interaksjonen mellom foreldre og barn er lite gunstig for et godt samspill. En reduksjon av mobilbruk i samvær med barnet vil derfor være positivt.

Her er våre fem tips til foreldre:

1. Legg fra deg mobilen i et annet rom, og lag dine egne regler for hvor ofte det er «lov» å sjekke den.

2. Ha alltid mobilen på lydløs når du er engasjert i babyen, som for eksempel ved måltider.

3. Unngå bruk av øreplugger når du er sammen med babyen og snakker i mobil. Det gjør det vanskelig for babyen å forstå at du ikke snakker til ham/henne.

4. Diskuter temaet med partneren din slik at dere har en mest mulig felles holdning til mobilbruk i samvær med barnet.

5. Er du bevisst på hvor mye tid du bruker på mobilen? Det finnes app'er som kartlegger det, og det kan virke som en bevisstgjøring.

Og obs! Tipsene kan også være nyttige i samvær med eldre barn.