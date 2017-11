Å stole blindt på mammablogger og «chatteforum» for gravide kan få alvorlige konsekvenser for gravide og barnet i magen.

«Mammanettsteder» og blogger er både informative, koselige og et godt forum for å dele tanker og følelser omkring svangerskap og fødsel. Men det er ingen faglig korreksjon av innholdet her, og farlig feilinformasjon kan få alvorlige konsekvenser. «Fake news» rettet mot gravide kan være dobbelt farlig.

I en mammagruppe skriver en kvinne om influensavaksinen: « ...jeg tror jeg er bestemt på og ikke ta den da jeg er livredd for at noe skal skje lille i magen.» Og en annen «Dette ville jeg aldri gjort mot barnet mitt».

Kanskje kvinnene tror vaksinen er det beste for dem, men ikke for barnet i magen, og at de derfor ikke tar vaksinen av hensyn til barnet. Dette er i så fall en misforståelse som vi håper å rette opp i.

Ørjan Deisz

Det er for å forhindre sykdom og til og med død hos barn og mor at Folkehelseinstituttet anbefaler gravide å vaksinere seg mot influensa. Selve fysiologien i kroppen - hvordan kroppen virker - endres midlertidig under svangerskapet. Ved graviditet økes belastningen på immunsystemet, på hjertet og lunger, fordi blodvolumet økes og kroppen skal forsyne blod og næringsstoffer til to individer.

Gravide har derfor øket risiko for et alvorlig forløp av influensa, det vil si komplikasjoner med lungebetennelse og i de alvorligste tilfeller med lungesvikt og død. Barnet i magen har også øket risiko for sykdom dersom mor blir syk med influensa. Influensasesongen er så vidt i gang, og alle gravide i andre og tredje trimester og gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko anbefales å vaksinere seg for å beskytte seg selv og barnet.

Verdens helseorganisasjon har satt de gravide øverst på sin prioriteringsliste for dem som anbefales influensavaksine. Ved at de gravide vaksineres, kan man få «to for en»-gevinst. To personer beskyttes for hver gravide kvinne som lar seg vaksinere. Vaksinen som brukes er den vanlige sesong influensavaksinen, som gis som en sprøyte i armen. Denne inaktiverte vaksinen har vært laget på samme måte i nesten 60 år, den er gitt til mange millioner gravide, er trygg og den oppdateres årlig med de tre aktuelle virusene som gir sykdom i befolkningen. Ømhet i armen, lett rødhet og ev. forbigående lett feber er blant de mest forventede bivirkninger. Men de fleste merker lite eller ingenting.

En annen mor skriver: «Jeg har valgt å ikke ta noen vaksine, synes det er så mange motstridende råd der ute.»

Det er synd at mange opplever det slik. Gravide fortjener riktig og god informasjon av sin lege og jordmor, og de må få hjelp til å sortere blant alle «gode råd» de blir oversvømt med på ulike nettsider.

Ufaglærte synsere kan spre feilinformasjon som er direkte farlig. Det følger med et stort ansvar å uttale seg om helsespørsmål på nettet når man ikke er kvalifisert.

Dersom man er gravid og skulle bli syk, må man kontakte lege raskt. Det finnes medisiner som kan behandle influensa, men det er mye bedre å ta vaksine og ikke utsette deg selv og barnet for unødig risiko. Riktig og god informasjon er dobbelt viktig for alle gravide. Gravide må anbefales å bruke offisielle nettsteder og ellers rådføre seg med sin lege eller jordmor. Husk, det fins ingen dårlige spørsmål, bare dårlige svar.