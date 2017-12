Jeg håper dette ble det siste året vi går fakkeltog mot pels.

Tenk om det var deg i et lite nettingbur. Tenk om det var dine blodige fingre som kjempet i all sin makt mot den skarpe nettingen. Tenk om det var ditt liv som ikke var bygd på annet enn redsel, tortur og lidelser. Tenk om det var deg som ble brutalt drept med gasskveling eller strømstøt. Tenk om det var deg noen følelsesløst rev pelsen av, som om du ikke betydde noe. Tenk om det var din pels som ble det nye tilbehøret til noens nye jakke.

Jeg vet ikke hva som er verst: De som er bevisst på hvor pelsen kommer fra, eller de som ikke klarer å stille spørsmål ved plagget. Dette viser bare hvor viktig det er å spre budskapet om denne barbariske næringen. Vi må gjøre folk mer bevisst. Skjulte pelsdyrvernere har avdekket pelsdyr som har store lidelser. De har åpne sår og infeksjoner som ofte ikke blir behandlet.

Privat

Akkurat nå sitter omtrent én million pelsdyr i små nettingbur. Bare fordi vi mennesker har mye makt, gir det oss ikke rett til å torturere uskyldige dyr for pelsens skyld. Vi har ingen rett. Absolutt ingen. Pelsdyrene lever i et evigvarende mareritt.

Landbruksminister Jon Georg Dale (Frp) ville kutte all støtte til dyrevern. I tillegg ville han gi pelsdyrnæringen to millioner kroner for å «pynte fasaden» (støtten til dyrevernorganisasjonene ble opprettholdt etter forhandlinger med Venstre og KrF).

Det er som å rydde på loftet når det er rot i stuen. Det fungerer ikke. Penger endrer ikke det faktum at denne uetiske næringen ikke kan forbedres, men bare legges ned.

I vår ba landbruksministeren pelsdyrmotstanderne om «ro». Det blir tolket som en fornærmelse for alle dyrekjempere. Vi vil aldri slutte å kjempe før burene er tomme. Dale har ubevisst avslørt at vi dyrekjempere nærmer oss målet.

NOAHs fakkeltog mot pels ble i år arrangert for 14. gang. NOAH er en dyrevernsorganisasjon med Siri Martinsen i spissen. De kjemper for dyrs rettigheter og har igjen stått på, sammen med 8900 oppmøtte. Årets markering var rørende, fordi dette er noe som betyr mye for meg. Jeg er en kommende fotograf som har sett hvordan ville dyr opptrer i sitt naturlig habitat, og det gjør meg trist at noen ikke ønsker det beste for dyrene.

Selv har jeg deltatt på markeringen for andre gang. I år deltok jeg som frivillig fotograf for NOAH, fordi jeg ønsker å spre informasjon om denne barbariske næringen. Flertallet av den norske befolkningen ønsker en avvikling, så hvorfor kan ikke regjeringen høre på folket?

Privat

Denne markeringen viser at vi ønsker en avvikling av de 30 farmene som gjenstår i Norge. Pelsdyrnæringen sperrer rev og mink inne i små nettingbur der klørne presses mot nettingen og dyret blir torturert. Buret er vanligvis 0,25 kvadratmeter. 0,25 kvadratmeter! Det er tortur. Dyrene har ikke mulighet til å leve det livet de fortjener i det fri. De lider og kan ikke gjøre annet enn å vente på sin skjebne. Etter sitt lange, miserable liv blir de brutalt drept med enten strømstøt eller gasskveling.

Jeg håper regjeringen kan ta til fornuften og stoppe denne næringen en gang for alle. Jeg håper dette ble det siste året vi går i fakkeltog mot pels og at det neste vil bli et seierstog. La oss gi dyrene en stemme!