Vi står overfor en kollisjon mellom gammel og ny tid, der eldre prinsipper ikke er rigget for en ny virkelighet.

«Hva er nytt her? Det er ingenting nytt! Aftenposten viser en fatal kunnskapsløshet i sin dekning av skatteparadiser. En såpeopera av første orden». Slik oppsummerer skipsreder Herbjørn Hansson, styreformann og leder av rederiet Nordic American Tanker Shipping, mediedekningen av verdens største lekkasje fra skatteparadiser, som ble publisert sist søndag. Nærmere 400 journalister fra 96 mediehus verden over har analysert materiale fra bl.a. Bermuda, der Hanssons selskap er registrert.

Hanssons oppgjør med Aftenposten illustrerer hvorfor norsk og internasjonal skatteparadisdebatt ikke kommer videre. Vi må komme forbi en «er du for eller mot» skatteparadistenkning.

Privat

Skatteparadis-debatten har stått fast i lås og slå mellom to posisjoneringer siden skatteparadiser ble et internasjonalt tema på 1990-tallet. Forsvarere av bruk av skatteparadiser legger vekt på at de gir en «nøytral grunn» for aktører som opererer i flere land med ulik lovgivning. Skatteparadisene forhindrer dobbelbeskatning (at to stater krever skatt for samme inntekt), har enklere selskapsregler, gir muligheter for skatteutsettelse som et vanlig norsk holdingselskap, og gir rask tilgang til kapital.

Kritikerne fokuserer på dobbel ikke-beskatning (at man ikke betaler skatt til noen av statene, ofte på grunn av smart strukturering), omgåelse av forpliktelser ofte en rik elite ellers ville hatt om de ikke lagde kreative strukturer og muligheter for skattunndragere, korrupte, kriminelle og terrorister til å bygge opp skjulte midler på grunn av manglende innsyn. Debatten kommer ikke videre før kritikere innser at skatteparadiser svarer på et reelt behov for internasjonale aktører og forsvarerne slutter å bagatellisere de negative konsekvensene.

Ti år med lekkasjer har likevel gitt kritikere et stadig sterkere argument. Skipsreder Hansson har rett i at skatteparadiser ikke er noe nytt, men han tar feil i at lekkasjene ikke representerer noe nytt. For det første er omfanget nytt. På 1980-tallet var skatteparadiser regnet som et slags «svinn» alle systemer måtte påregne knyttet til noen få skipsredere og enkelte kriminelle. Nå er de i hjertet av global finans og svekker staters demokratiske og suverene kontroll i tillegg til at de virker konkurransevridende.

Nytt er også at så mange blant en økonomisk og politisk elite bruker strukturer i skatteparadiser til å opptre ulovlig. Ny forskning viser at politikere har hatt for stor tillit til de meste velstående blant oss. Lekkasjene har vist at en tilretteleggingsindustri av banker, revisorer og advokater går oppsiktsvekkende langt i å finne fleksible løsninger på vegne av sine klienter. Nå vet vi at også langt flere enn tidligere antatt av disse opptrer både uetisk og ulovlig.

Løsningene har så langt vært fanget i et «blame-game». Politikere i større industristater skylder på lovgivningen i små skatteparadiser. Skatteparadisene skylder på selskaper og individer fra industristatene som misbruker deres lovgivning. Selskapene og velstående individer skylder igjen på sine rådgivere, og rådgiverne skylder på politikerne i industristatene – og ringen er sluttet.

Det har riktignok resultert i en endring av internasjonal standard for utveksling av informasjon i skattesaker. Sveits må nå sammen med flere titalls skatteparadiser gi kontoinformasjon om utlendinger til andre stater. Det er likevel fremdeles fullt mulig å skjule verdier ved å tildekke eierskap gjennom truster, nominees («stråmenn») eller komplekse eierskapsstrukturer. Historien viser at det bare er et spørsmål om hvor lang tid det vil ta for rådgivere å finne kreative løsninger som omgår nye regler. Internasjonale tiltak bærer derfor fremdeles preg av å være et hvileløst jag etter smutthull.

Det finnes ingen raske løsninger, fordi skatteparadiser rører ved sentrale prinsipper for menneskelig organisering. Dersom demokrati og suverenitet skal ha noen mening, er det helt avgjørende at politikere begynner med de vanskelige store spørsmålene. Moderne skatteparadiser er et resultat av en utvikling fra slutten av 1800-tallet med fremvekst av moderne selskaper. Da fikk individer rett til å inkorporere som et selskap, og et selskap fikk lov til å eie et annet.

Sammen med fri etableringsrett la det grunnlaget for de komplekse planleggingsmulighetene selskaper har i dag. Demokratiutvikling og stadig større krav til selskaper gjennom en voksende arbeiderklasse, førte til en gradvis utvikling av sentrale prinsipper for skattefordeling mellom stater, næringer og individer fra tidlig på 1900-tallet. I dag har vi arvet et internasjonalt nettverk av minst 3000 skatteavtaler.

Parallelt har det siden mellomkrigstiden vokst frem en ny generasjon selskapskonsulenter som bygget en næring på å finne gode planleggingsstrategier for selskaper og investorer. Selskapskonsulenter som Appleby, advokatkontoret på Bermuda som var sentral kilde til Paradise Papers, er nå blitt så flinke til å finne fleksible løsninger for sine kunder at det ikke lenger er mulig for stater å regulere store deler av økonomien. Spørsmålene er:

Skal selskaper ha så stor fleksibilitet som de har arvet fra en selskapslovgivning designet for mer enn hundre år siden?

Hvor langt skal politikere tillate at en tilretteleggingsindustri går i å finne kreative løsninger på vegne av sine klienter?

Kan vi ha et statssystem der Bermuda med omkring 70.000 innbyggere har rett til å vedta lover som er gyldige for aktører fra Kina, Tyskland og USA?

Mens vi venter på at politikere går inn i de større spørsmålene det vil ta tiår å diskutere, er vi henvist til lekkasjer og brannslukkingsstrategier. Vi står overfor en kollisjon mellom gammel og ny tid, der eldre prinsipper ikke er rigget for en ny virkelighet. Det er et krevende sted å være.